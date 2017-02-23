平鎮區長青學苑三月起開課

「長青學苑開學典禮暨招生博覽會」吸引民眾前來觀摩。（記者周敏鴻攝）

2017-02-23 16:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區公所開辦「長青學苑」，招收55歲以上民眾學習電腦、手機應用、太極養生、穴位按摩或瑜珈等課程，共開設28個科目，目前僅剩「養生瑜珈初級」等7個科目還有名額可報名，洽詢電話（03）458-7750。

桃園市長鄭文燦上午前往平鎮區公所，參加「長青學苑開學典禮暨招生博覽會」，他說，長青學苑提供豐富的課程，可以讓長者有機會學習新知識「活到老、學到老」，還能認識新朋友、提高社會活動的參與，為桃園創造終身學習的好環境。

長青學苑的各科課程都是18週、每週2小時，上課地點分別在平鎮區公所、平鎮婦幼館等地，招生對象不限戶籍，只要55歲以上民眾都能報名，報名費100元、持有桃園市民卡只要50元，另外要加收研習費，55歲以上民眾400元、65歲以上只要300元。

平鎮區公所人員說，開設28個科目，已有21個滿班，僅剩7個科目還有名額可以報名，分別是電腦office文書應用、客家語言與文化、客家禮俗與文化、基礎美語初級、養生瑜加初級、太極導引養生藝術、生活園藝開心花園等。