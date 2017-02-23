技職教育快崩盤 黃昆輝：政府應加速改革

2017-02-23 16:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前台聯黨主席黃昆輝今日在台中演講時指出，現今科大重論文不重技術傳承，跟一般大學沒兩樣，「技職教育快崩盤」，政府應加速研擬職業教育改進計畫，痛定思痛拿出決心改革。

曾任台灣省教育廳長的黃昆輝，應中華民國私立高中職教育事業協會邀講，在台中市明德高中談他對教育的觀察。黃昆輝指出，台灣是以人力資源為主的國家，但少子化下，人力資源已不若以前豐富，更需要重視如何透過教育開發人力資源，但在政黨競爭下，很少人能提出具體政策改善，令人遺憾。

黃昆輝說，當年也不知道是誰提出要廣設高中、廣設大學，更要高職走入歷史，政策錯誤導向，讓技職教育出了大問題，事到如今去追究是誰已無濟於事，但要正視技職教育系統混亂的問題。

他認為，在升學主義下，高職生未必培養基礎能力，反致力升學，當年科大成立發展速度快的時期，師資只好來自一般大學，結果也是只講理論，沒有技術能力，科大原本應著重技術導向，現在也在拚寫論文，科技大學也與一般大學沒有分別，學生也未養成實作能力，根本只是浪費青春。

他說，曾有經營電梯事業的企業家大嘆，雖然自家電梯銷售量佳，卻苦於找不到技術維修人員，現在很多學生自科大畢業後，徒有學歷，沒有技術，不過是徒具其名。

黃昆輝指出，產學關係脫節，教育培養出來的人才沒辦法跟企業產業需求結合，學用落差太大，以致學生畢業後找不到工作，企業也找不到人才。

台灣過去在技職教育很有明確方向，但今日的技職教育系統快要崩盤了！他透露，教育部長潘文忠過年前曾來探望，他衷心向部長提出建言，只要把技職教育做出成績，就功德無量了。

黃昆輝指出，台灣是靠人力資源的國家，行政院國家發展委員會要負責統籌人力規劃的重責大任，推動國家的人力資源開發計畫，否則教育部與大學各科系均沒有依據去培養人才。

他強調，高職不能走入歷史，政府應研擬職業教育改進計畫，痛定思痛拿出決心改革；另加強建教合作，業界不能把建教合作視為暫時補充人力，斤斤計較一小時提供多少錢。