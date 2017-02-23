技職教育快崩盤 黃昆輝：政府應加速改革
〔記者蘇孟娟／台中報導〕前台聯黨主席黃昆輝今日在台中演講時指出，現今科大重論文不重技術傳承，跟一般大學沒兩樣，「技職教育快崩盤」，政府應加速研擬職業教育改進計畫，痛定思痛拿出決心改革。
曾任台灣省教育廳長的黃昆輝，應中華民國私立高中職教育事業協會邀講，在台中市明德高中談他對教育的觀察。黃昆輝指出，台灣是以人力資源為主的國家，但少子化下，人力資源已不若以前豐富，更需要重視如何透過教育開發人力資源，但在政黨競爭下，很少人能提出具體政策改善，令人遺憾。
黃昆輝說，當年也不知道是誰提出要廣設高中、廣設大學，更要高職走入歷史，政策錯誤導向，讓技職教育出了大問題，事到如今去追究是誰已無濟於事，但要正視技職教育系統混亂的問題。
他認為，在升學主義下，高職生未必培養基礎能力，反致力升學，當年科大成立發展速度快的時期，師資只好來自一般大學，結果也是只講理論，沒有技術能力，科大原本應著重技術導向，現在也在拚寫論文，科技大學也與一般大學沒有分別，學生也未養成實作能力，根本只是浪費青春。
他說，曾有經營電梯事業的企業家大嘆，雖然自家電梯銷售量佳，卻苦於找不到技術維修人員，現在很多學生自科大畢業後，徒有學歷，沒有技術，不過是徒具其名。
黃昆輝指出，產學關係脫節，教育培養出來的人才沒辦法跟企業產業需求結合，學用落差太大，以致學生畢業後找不到工作，企業也找不到人才。
台灣過去在技職教育很有明確方向，但今日的技職教育系統快要崩盤了！他透露，教育部長潘文忠過年前曾來探望，他衷心向部長提出建言，只要把技職教育做出成績，就功德無量了。
黃昆輝指出，台灣是靠人力資源的國家，行政院國家發展委員會要負責統籌人力規劃的重責大任，推動國家的人力資源開發計畫，否則教育部與大學各科系均沒有依據去培養人才。
他強調，高職不能走入歷史，政府應研擬職業教育改進計畫，痛定思痛拿出決心改革；另加強建教合作，業界不能把建教合作視為暫時補充人力，斤斤計較一小時提供多少錢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 高雄榮總醫師黃偉春 聯合捐贈百萬心電圖機給家鄉苗栗
- 克服濕雨天候限制 他種出「小雪的初戀」
- 竹縣首座狗狗公園落腳竹東 下月啟用
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
- 安俊朋撩粉秀手技 湊對黃仁德劉奕兒
- 柯震東哥挺「彩虹」計畫 被問李毓芬打太極
- （贈票）從澳洲回到印度 《漫漫回家路》滿滿洋蔥
- （影音）吳姍儒起玩心 賣萌裝可愛
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 失智翁出門「壓馬路」 受困車陣警民及時救援
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 正義國宅都更案 拖20年 終於動了
- 警方查緝販毒 驚見情色制服
- 自由廣場》部落公法人還要等多久？
- 末代經典賽? 關鍵在美國隊
- 毒蟲丟包毒品落跑仆街遭逮竟喊：「救命！」
- 營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
- 《黑市價2億》鼓風機藏毒闖關 LUCY抓包
- 地政局副局長跳樓亡 收押建商轉「偵」字案偵辦
- 台導柏林影展奪獎 破病燒聲挺同志
- 高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽
- 最大手機展MWC倒數─三星S8缺席 LG G6撐場 Nokia回歸成亮點
- 土銀去年獲利127.84億元 創歷年新高
- 籃球》藐視對手？他邊跳舞邊運球 被裁判吹技術犯規（影音）
- MLB》姜正浩三度酒駕 韓檢方求處罰金1500萬韓圜
- 「控球版林志傑」 繼續強大中
- 吳怡霈又出車禍！大貨車追撞幸無大礙
- 刺青男全裸陳屍河中 警查出生前會小三後失聯
- 南方反思》空洞的口號不如行政效率的提升
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- 安以軒美肌太過火 鼻孔竟消失
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 台印首度合拍 盧一哥又告捷
- 炸台鐵傷24人 林英昌判30年
- 「龐德」夫婦早分居 婚變原因疑有內幕
- 清泉崗毒品案20人陽性反應 軍方這樣說…
- 推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
- 三星6吋大手機尬OPPO 硬是便宜千元
- 6月16日召開股東會 彰銀︰不會讓外界失望
- 鵝鑾鼻活動中心 擬建休閒旅館
標題：技職教育快崩盤 黃昆輝：政府應加速改革
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email