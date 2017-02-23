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東海岸連兩天發現兩隻綠蠵龜 一死一野放

海巡人員將已死亡的綠蠵龜就地掩埋。（記者王秀亭翻攝）

2017-02-23  16:21

［記者王秀亭／台東報導］海巡署八二大隊昨、今皆接獲民眾通報，分別在三仙台灘岸、金樽漁港發現綠蠵龜，但三仙台灘岸的發現時已明顯死亡，就地掩埋，金樽漁港誤入漁網的綠蠵龜，經漁民割除漁網並在回港內通報，因生命狀況良好、無外傷，經海巡人員野放，回歸大海。

海巡署八二大隊表示，22日下午1時許，民眾發現三仙台灘岸有死亡海龜，海巡獲報前往，並通報縣府農業處林務保育科人員，確定為保育類綠蠵龜，因無研究價值，而就地掩埋。

今天上午則有漁民由金樽漁港出海作業時，一隻海龜遭漁網纏繞，被誤捕上船，漁民發現先割除漁網，載回金樽漁港內即請海巡人員協助。

八二大隊指出，農業處林務保育科確認海龜為未成年的綠蠵龜，因活動力正常，且無明顯外傷，已帶至鄰近海灘野放。

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  • 海巡人員將誤入漁民漁網的綠蠵龜野放。（記者王秀亭翻攝）

    海巡人員將誤入漁民漁網的綠蠵龜野放。（記者王秀亭翻攝）

  • 驚險誤入漁網的綠蠵龜，所幸搶救得宜，已野放回歸大海。（記者王秀亭翻攝）

    驚險誤入漁網的綠蠵龜，所幸搶救得宜，已野放回歸大海。（記者王秀亭翻攝）

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