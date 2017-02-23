農友莊士忠有一套 彩椒幾乎全年可採收

屏東農友莊士忠種彩椒有一套。（記者羅欣貞翻攝）

2017-02-23 16:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉農民莊士忠種彩椒近20年，不同於一般彩椒田熟成後才採收，他利用低溫預冷方式控制產量，約略成熟轉色2分程度即採收，有效控制產量，讓彩椒幾乎全年可上市。

48歲的莊士忠原從事養豬事業，最盛時期飼養上千頭，口蹄疫後損失慘重，一度對事業徬徨，在朋友鼓勵下把豬舍打通，留下外殼及支柱搭成溫網室，改種洋香瓜、小黃瓜，經過幾次失敗，最後向農改場及屏科大專家請益，轉型種青椒及彩椒。

他說，當初投資上百萬元引進離地栽培法及滴溉方式，也就是凹槽裡使用澳州進口的培養土，以種洋香瓜方式種彩椒，效果出奇好。

莊士忠還表示，19年種彩椒經驗告訴他，網室或溫室才是種彩椒最重要投資，茄科植物怕水，一下雨根系一腐爛就無法收成，目前2公頃多椒園，有1公頃網室，其餘是溫室。

一般彩椒產期從11月到隔年4月，但他可以收到7月，他指出，配合客戶需求，但要提前半年就預約，他好控制採收量，從底層開始採收，可以延續頂端的生長，最重要是預冷措施，當果實完全成熟開始轉色時，送進冷藏庫利用低溫，應客戶需求，可控制3至5天轉色完成，果實耐貯放、青脆，更具青椒風味。