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北市動保處澄清未隱匿疫情 農委會：要講清楚

2017-02-23  16:24

〔記者聶瑋齡／台北報導〕本報昨報導北市府疑隱匿禽流感疫情，今動保處舉行記者會澄清未隱匿疫情，並表示去年至今「主動監測」的3021件樣本，都沒有發現禽流感。農委會防疫局副局長施泰華受訪表示，動保處在對外說明時應「講清楚」。

禽流感疫情蔓延受到全國關注，花蓮爆發H5N6後，北市府於6日、12日與16日祭出宣導防疫禽流感措施新聞稿，但皆未提及禽流感疫情，並強調去年至今「均未檢出禽流感反應」。16日動保處處長嚴一峯受訪時亦表示，迄今沒對外說明「已發生禽流感的案例是時間點問題」。

禽流感疫情延燒，至本月15日北市又再發現一疑似案例，16日送檢確診為H5N2禽流感後，17日才發出新聞稿，說明北市禽流感確診案例。

動保處於16日發出的新聞稿表示，「共計於105年已檢驗3021件，106年迄今檢驗254件樣本，均未檢出禽流感反應」，今說明是因為動保處「主動監測」，所以才寫去年迄今未檢出禽流感反應。對此，農委會防疫局副局長施泰華表示，動保處在對外說明時應「講清楚」，並表示會再與動保處溝通。

另外，律師范翔智指出，防疫的資訊應是完整揭露，而不是片斷式，在文字上講得太篤定，禽流感不分主動監測或被動，農委會都會通報。

動保處指出，新聞稿中所講「迄今均未檢出禽流感反應」，係指自2016年起，動保處委託國立台灣大學人畜共通傳染病中心列管市內85點，進行主動採樣監測（養禽戶25戶、寵物鳥店30處、公園28處、台北市家禽批發市場及本市市立動物園），皆無檢出禽流感病毒。105年共採樣3021件，動保處未來將持續監測，以早期發現早期處理。

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  • 台北市動保處強調，並沒有隱匿疫情，農委會防疫局副局長施泰華受訪時表示，動保處在對外說明時應「講清楚」。圖為雲林防疫人員日前撲殺染上禽流感土雞前，著裝的情形。（資料照，記者黃淑莉攝）

    台北市動保處強調，並沒有隱匿疫情，農委會防疫局副局長施泰華受訪時表示，動保處在對外說明時應「講清楚」。圖為雲林防疫人員日前撲殺染上禽流感土雞前，著裝的情形。（資料照，記者黃淑莉攝）

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