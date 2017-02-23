北市動保處澄清未隱匿疫情 農委會：要講清楚
2017-02-23 16:24
〔記者聶瑋齡／台北報導〕本報昨報導北市府疑隱匿禽流感疫情，今動保處舉行記者會澄清未隱匿疫情，並表示去年至今「主動監測」的3021件樣本，都沒有發現禽流感。農委會防疫局副局長施泰華受訪表示，動保處在對外說明時應「講清楚」。
禽流感疫情蔓延受到全國關注，花蓮爆發H5N6後，北市府於6日、12日與16日祭出宣導防疫禽流感措施新聞稿，但皆未提及禽流感疫情，並強調去年至今「均未檢出禽流感反應」。16日動保處處長嚴一峯受訪時亦表示，迄今沒對外說明「已發生禽流感的案例是時間點問題」。
禽流感疫情延燒，至本月15日北市又再發現一疑似案例，16日送檢確診為H5N2禽流感後，17日才發出新聞稿，說明北市禽流感確診案例。
動保處於16日發出的新聞稿表示，「共計於105年已檢驗3021件，106年迄今檢驗254件樣本，均未檢出禽流感反應」，今說明是因為動保處「主動監測」，所以才寫去年迄今未檢出禽流感反應。對此，農委會防疫局副局長施泰華表示，動保處在對外說明時應「講清楚」，並表示會再與動保處溝通。
另外，律師范翔智指出，防疫的資訊應是完整揭露，而不是片斷式，在文字上講得太篤定，禽流感不分主動監測或被動，農委會都會通報。
動保處指出，新聞稿中所講「迄今均未檢出禽流感反應」，係指自2016年起，動保處委託國立台灣大學人畜共通傳染病中心列管市內85點，進行主動採樣監測（養禽戶25戶、寵物鳥店30處、公園28處、台北市家禽批發市場及本市市立動物園），皆無檢出禽流感病毒。105年共採樣3021件，動保處未來將持續監測，以早期發現早期處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 高雄榮總醫師黃偉春 聯合捐贈百萬心電圖機給家鄉苗栗
- 克服濕雨天候限制 他種出「小雪的初戀」
- 竹縣首座狗狗公園落腳竹東 下月啟用
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
- 安俊朋撩粉秀手技 湊對黃仁德劉奕兒
- 柯震東哥挺「彩虹」計畫 被問李毓芬打太極
- （贈票）從澳洲回到印度 《漫漫回家路》滿滿洋蔥
- （影音）吳姍儒起玩心 賣萌裝可愛
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 失智翁出門「壓馬路」 受困車陣警民及時救援
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 正義國宅都更案 拖20年 終於動了
- 警方查緝販毒 驚見情色制服
- 自由廣場》部落公法人還要等多久？
- 末代經典賽? 關鍵在美國隊
- 毒蟲丟包毒品落跑仆街遭逮竟喊：「救命！」
- 營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
- 《黑市價2億》鼓風機藏毒闖關 LUCY抓包
- 地政局副局長跳樓亡 收押建商轉「偵」字案偵辦
- 台導柏林影展奪獎 破病燒聲挺同志
- 高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽
- 最大手機展MWC倒數─三星S8缺席 LG G6撐場 Nokia回歸成亮點
- 土銀去年獲利127.84億元 創歷年新高
- 籃球》藐視對手？他邊跳舞邊運球 被裁判吹技術犯規（影音）
- MLB》姜正浩三度酒駕 韓檢方求處罰金1500萬韓圜
- 「控球版林志傑」 繼續強大中
- 吳怡霈又出車禍！大貨車追撞幸無大礙
- 刺青男全裸陳屍河中 警查出生前會小三後失聯
- 南方反思》空洞的口號不如行政效率的提升
- 聯發科併購立錡 傳內線交易
- 安以軒美肌太過火 鼻孔竟消失
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 台印首度合拍 盧一哥又告捷
- 炸台鐵傷24人 林英昌判30年
- 「龐德」夫婦早分居 婚變原因疑有內幕
- 清泉崗毒品案20人陽性反應 軍方這樣說…
- 推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
- 三星6吋大手機尬OPPO 硬是便宜千元
- 6月16日召開股東會 彰銀︰不會讓外界失望
- 鵝鑾鼻活動中心 擬建休閒旅館
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市動保處澄清未隱匿疫情 農委會：要講清楚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分