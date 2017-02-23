停車空間不足 基隆前議員釋空地供居民停車

暖暖街、暖暖街570巷路口約350坪空地將設置停車場。（記者林欣漢攝）

2017-02-23 15:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市暖暖區暖西里有2千多戶、5千多人居住，周邊停車空間嚴重不足，有民眾建議利用暖暖街、暖暖街570巷路口約350坪空地做為停車場，市議員林明智今天邀地主、前議員鄭可熙及市府相關單位現勘，初估可停放30輛汽車，鄭可熙同意土地開發前提供給居民停車，預計下月展開整地，5月開放。

林明智、暖西里長周明信指出，暖暖區近年人口持續增加，停車問題一直困擾著周邊住戶，經市府各單位提供專業意見後，開闢成露外停車場是可行的，也會協助輔導業者，促成一件居民與業者雙贏的好事。

鄭可熙說，目前該空地是市場用地，正在申請多目標使用、開發，估計還需要1、2年的時間，為回饋居民，會先依相關規定提出露外停車場的申請，提供居民朋友停車使用。