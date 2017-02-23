台南古都國際馬拉松 APP助加油團掌握選手位置
2017-02-23 15:34
台南市政府與賽會代言人、社團法人台南市體育總會、贊助廠商等，共同宣布台南古都國際馬拉啟動。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］第11屆台南古都國際馬拉松將於3月5日開跑，今年賽事有6大創意特色，包括21名配速員配戴特殊服裝及氣球領跑，還有APP幫助選手及親友加油團即時追蹤選手的位置，加油不怕找不到人。
台南古都國際馬拉松將於3月5日上午5時45分在台南市政府廣場開跑，共有來自全國18個縣市1萬3千多名跑者報名，其中包括11國23個地區共235名外籍選手，分為全程馬拉松組（42.195KM）、 半程馬拉松組（21.0975KM）、健康休閒組（4KM）三個組別。
市府表示，考量交通衝擊的影響，除保持舊有路線的景點外，今年也加入移民署台南第1服務站、原台南地方法院，愛國婦人館等新景點，並首開台南市先例，邀請台灣港務股份有限公司合作規劃路線，讓跑者可以跑進安平商港體驗美麗海景。
另外，還有21名半馬全馬配速員領跑、提供外國選手英日語服務、馬拉松APP選手即時追蹤服務、趣味攤位、拍照打卡立牌及賽會紀念章戳等，比賽當天將選出特別造型選手贈送精美禮品。
為維護賽事品質，主辦單位已於影響交通的道路設置告示牌，提醒用路人注意，詳細的影響路線及時段，也可上粉絲專頁查詢。
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