表揚身障社團 林智堅：新措施身障者也能享受便利生活

2017-02-23 15:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅今表揚考核成績優異身心障礙社團，並宣布今年福利新措施上路，包括縮短生活補助費申請流程、增加復康巴士預約次數，規劃推出無障礙微旅行，要讓身障者也能享受便利生活。

市府社會處今天下午邀請竹市21個身心障礙團體，由林智堅現場授獎105年度業務考核成績達甲等以上10家團體，並致贈感謝狀予105年度主辦國際身心障礙者日活動的智障福利協進會。林智堅說，竹市有1萬6千多位身障者，感謝各社團協助身障者日常生活，讓他們建立社交圈，找到生活的樂趣與自信。

林智堅指出，市府今年推出多項新措施，如縮短身心障礙朋友申請「生活補助費」的行政流程，過去送件至區公所仍需經過社會處審核，現在在區公所就能完成申請流程，有效縮短身障朋友等待時間。

另外，「復康巴士預約次數」也從一通電話可預約一趟增為六趟，讓身障朋友一通電話就能預約一周行程、出門更便利。社會處目前也正在規劃「無障礙微旅行」，希望可以讓身障朋友有機會到香山濕地看夕陽，在市區欣賞古蹟，享受綠帶。

林智堅表示，市府每年投入約1千萬協助15個身心障礙社團的運作，尤其關注無障礙設施的建置，如新竹火車站和轉運站增設兩座電梯，中央公園和護城河親子公園也設置無障礙設施，中央公園碗狀鞦韆去年更獲得無障礙環境考核委員鄭淑勻的肯定，讓小兒麻痺的她一圓兒時搭鞦韆夢想。