台東縣爭取溫泉橋、康樂橋水岸改善計畫

2017-02-23 15:31

［記者張存薇／台東報導］打造美美水岸，台東縣政府建設處計畫提出知本溫泉橋、台東市康樂橋上游右岸改善構想，也歡迎各鄉鎮市公所有意願提案者向建設處水利科洽詢。

建設處水利科說明，全國水環境計畫期程為今年到民國109年，目前完成全國43處、76公里長的親水空間改善，而每1縣市至少選出1亮點的競爭型計畫。縣府目前提出2項計畫爭取經費，其中知本溪下游溫泉橋水岸景觀改善全長365公尺，預計施作鋪面及整地、休憩與照明空間，經費約為1000萬元。

另一計畫為康樂橋上游右岸景觀改善，希望爭取170多萬元施作自行車道及照明設備等。