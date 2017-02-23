馬公漁港將變身首座遊艇碼頭
2017-02-23 15:55
左起為亞果遊艇董事長侯佑霖、澎湖縣長陳光復、商研院董事長許添財及悅榕集團副總裁林俊雄。（記者林筑涵攝）
［記者林筑涵／台北報導］商研院今宣布與澎湖縣政府、新加波悅榕集團以及亞果遊艇簽訂MOU，針對澎湖馬公漁港活化，共同打造海洋觀光、遊艇休閒的創新經營模式，成為全台首座國際性遊艇碼頭。商研院董事長許添財表示，台灣為全球四大遊艇製造國之一，自用休閒比例卻低，將透過四方合作、輔導，創造「錢途」無量。
商研院指出，台灣遊艇製造多以外銷為主，自用比例低，且遊艇休閒及觀光服務、管理方面與國際相關產業具有一定落差，因此由商研院以智庫角色扮演平台，與地方政府、在地企業、國際飯店集團共同簽訂MOU，瞄準馬公漁港轉型計劃，輔導業者開發遊艇休閒產業，成為首度跨界合作。
亞果遊艇俱樂部董事長侯佑霖表示，第一期將開發55個泊位，且邀集新加坡悅榕飯店集團加入，成為在台灣第一個插旗點；另外，也考慮逐步爭取澎湖其餘小島，打造專屬澎湖的「跳島旅行」。同時，澎湖縣長陳光復指出，馬公漁港轉型後，預計可帶來一年120萬的觀光人潮，比去年多出近20萬。
商研院也強調，搭配六月下旬的「台澎遊艇生活節」開幕，屆時民眾可搭乘遊艇在海上觀賞花火節，為此次行銷輔導案拉開序幕。
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