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克服濕雨天候限制 他種出「小雪的初戀」

日本品種的白草莓，粉紅色的外表、草莓牛奶般濃郁的香氣、加上入口即化似雪口感，被稱為「小雪的初戀」。一顆市價高達台幣280元。（記者簡惠茹攝）

2017-02-23  15:33

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭首見，日本品種初戀滋味雪草莓，粉紅色的外表、草莓牛奶般濃郁的香氣、加上入口即化似雪口感，宜蘭縣員山鄉內農場克服宜蘭潮濕、多雨、日照少的環境限制，成功栽植出1萬株草莓，農場主人郭漢東說，用行動愛宜蘭，為農民帶來更高的收益，農場還提供現採。

成功栽植出白草莓的本事農莊主人郭漢東，兩年前開始嘗試在宜蘭種草莓，他說，農業的出路在於栽種經濟價值高的作物，而草莓就是其中之一，希望不只以無毒方式種出草莓，更要種出全台少見的白草莓，白草莓一顆市價高達台幣280元，現在農場內現採一顆150元，而且一年四季都能採。

「聞到香味就會想起初戀的滋味。」郭漢東說，日本白草莓大約5年前問世，由於栽培困難，全日本僅有10個左右的果園栽種成功，由於香味迷人，聞到就想起初戀，因此享有「小雪的初戀」稱號，不但吃起來入口即化，香味更比一般草莓濃郁。

「5千棵草莓砍掉重練，才成功找到栽種方法。」郭漢東說，宜蘭陰天太多導致日照不足、環境潮濕又雨水太多，種種條件都不利草莓生長，他實驗一年多後，曾經有5千棵草莓因為濕度太高，感染炭疽病，由於不噴灑農藥，全數病死。

郭漢東說，經過不斷嘗試，終於成功找到克服的方法，改採用半開放式的溫室，只蓋棚頂避免雨水太多，四周保持開放通風，才能避免室內濕度太高，草莓雖然害怕過強陽光，卻又需要日照，因此加設LED植物燈照射，使用盆栽栽植而不直接種在土裡，搭配滴灌式澆灌系統注入水分，不但可以保持水分濕度，又能避免過度潮濕。

「愛台灣、愛宜蘭，那就用行動表示。」郭漢東雖然是宜蘭農家出身，但是長年在國外經商，他說，3年前決定回來家鄉發展，宜蘭最重要的產業就是農業和觀光，希望結合兩者，所以農場內也有提供現採草莓遊程，以後也希望草莓能作到量產，為農業帶來更高的經濟產值。

員山鄉長江永和說，這麼高經濟價值的作物，感謝郭漢東用行動愛土地，讓鄉下地方大枕山又有新的亮點，歡迎大家來看農村新思維。

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  • 本事農莊主人郭漢東，兩年前開始嘗試在宜蘭種草莓，克服宜蘭潮濕、多雨、日照少的環境限制，種出全台少見的白草莓。（記者簡惠茹攝）

    本事農莊主人郭漢東，兩年前開始嘗試在宜蘭種草莓，克服宜蘭潮濕、多雨、日照少的環境限制，種出全台少見的白草莓。（記者簡惠茹攝）

  • 郭漢東種出的白草莓「小雪的初戀」。（記者簡惠茹攝）

    郭漢東種出的白草莓「小雪的初戀」。（記者簡惠茹攝）

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