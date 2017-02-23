空氣天天糟 學童期待空污旗升「綠」旗

空氣品質惡化，今天彰化市區街道灰濛濛。（記者張聰秋攝）

2017-02-23 15:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕空氣糟透了！大氣擴散不佳，最近1週以來，中部地區空氣品質不佳，校園懸掛的空污旗至少都是黃旗「要小心」以上等級，幾乎沒出現綠旗「低風險」等級，不少學生看得空污旗都是「黃」、「紅」、「紫」旗 ，看得都快「麻痺」，反而覺得髒空氣早已成常態，不少學生自嘲說，如果能看到空污「綠」旗才算難得吧！

對此，彰化縣環保局空氣品質科表示，根據環保署測站資料顯示，台灣西半部地區細懸浮微粒濃度偏高，主要受大氣擴散不良影響，預估本周這一波的空品不良，可能會持續到今天冷氣團南下為止，建議民眾和學生及敏感族群，還是有耐心加強個人健康防護，外出時，最好配戴口罩，減少吸入髒空氣。

環保局長江培根指出，為了減緩空氣品質進一步惡化，環保局啟動必要應變機制，包括通報測站周邊重大污染源加強空氣污染防制，同時派稽查員加強取締露天燃燒和高污染車輛（烏賊車），重要路口進行車輛怠速稽查，民眾若發現有工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，可撥打公害陳情專線0800066666。