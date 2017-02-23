二二八連假 中市部分路段進行交管
2017-02-23 15:20
新社區成功打造出令人驚艷的「櫻木花道」，花季期間人潮眾多，常交通壅塞。 （記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市228和平紀念日4天連假交通疏導計畫出爐，國道交流道、車站、購物商圈等周邊道路將加強管制，10大觀光景點人潮眾多、交通壅塞，也將進行交通管制，警察局也請民眾善用即時路況資訊，減少塞車之苦。
警察局表示，台中10大熱門觀光景點，包括新市政特區百貨商圈、台中都會公園、台中中山公園、和平區武陵梨山、新社櫻木花道、東豐綠廊等多處鐵馬道、泰安櫻花季、麗寶樂園、高美濕地、谷關風景區，228連假期間車多易塞，將進行交通管制。
易壅塞路段部分，包括國道1號大雅交流道、台中交流道、南屯交流道、國道4號豐原東出口、國道3號大甲交流道和霧峰交流道、高鐵、台中火車站等公路車站區、台74線沿線路段及匝道出、入口等周邊道路也將進行交通管制。
2月25日至28日高速公路開放路肩，國道1號南下豐原至大雅（16時至19時）、大雅至台中（7時至9時、16時至19時）、國道1號北上大雅至豐原（7時至9時、16時至19時）及國道3號霧峰至中投（7時至19時）路肩供小型車行駛。
警察局長陳嘉昌表示，各重點地區、路段將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導，也呼籲用路人不酒駕、不違停或併排停車，假期間將投入大量警力、義交執行交通疏導工作，也請用路人遵守交管耐心行駛，確保交通順暢。
此外，2月25日至28日，國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取入口匝道儀控管制，請駕駛人注意標誌，警察局也將與警察廣播電台連線，提供即時路況供用路人行車參考。
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