水分配不均？ 台北：供應新北用水已逾總量一半

台北自來水事業處除供應台北市轄區用水外，也早已支援新北市部分地區。（記者黃建豪攝）

2017-02-23 15:16

〔記者黃建豪／台北報導〕桃園近期水情嚴重吃緊，桃園市長鄭文燦前天再次提出「石門水庫專供桃園用水」，盼新北市板新淨水廠的用水，由翡翠水庫提供，亦即由台北市來負責新北市板新區的用水。對此，台北市自來水事業處今發生明指出，台北供應新北的水量已達每日128萬噸，占北水處每日總出水量248萬噸的52%，目前供應新北的水量已超過台北的用水量。

北水處表示，轄區除台北外，供水對象也包括新北市的中和、永和、新店、三重及部分汐止地區，加上今年2月起擴大支援台灣自來水公司新北市轄區用水，從每日32萬噸增加到69萬噸，整體供應新北市的水量已達每日128萬噸，占北水處每日總出水量248萬噸的52%。

北水處也說，依目前翡翠水庫的水量推估5月前用水都還算安全，但未來水情尚不穩定，民眾仍須提高警覺力行節約用水，以防範未然。

對於鄭文燦認為水資源分配不均，整體的水資源再調配的議題。北水處仍表示，會配合中央的調度，全力支援。