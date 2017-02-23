以前買菜送蔥 現在買花椰菜送這個...

有消費者買花椰菜，驚見內藏青蛇，拍照PO網、被瘋狂轉載，嚇壞一票上市場買菜的家庭主婦（夫）。（圖翻攝自爆料公社）

2017-02-23 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕婆婆媽媽以往上市場買菜時，有些老闆會送把蔥，跟客人搏感情。不過，《爆料公社》今轉載1張內藏青蛇的花椰菜照，許多網友驚呼「以前是買菜送蔥，現在是買菜送蛇」。

從照片可見，這棵結實飽滿的白花椰裡，竟有一條青蛇窩藏其中，令人看了頭皮發麻，「買到會崩潰」、「我的老天鵝啊，我會嚇瘋！帶回家還不能亂拋」、「以後不敢買花椰菜了啦」。

部分網友調侃，「看現在客人多難搞，贈品還比買的貴」、「這只是比較大隻的菜蟲啦」、「花椰菜用炒的，蛇就煮湯吧！」、「剛好補一下啊」；有網友趕緊出言安撫受驚者，「別怕，這蛇吃素」、「真的是有機種植的，無農藥」。