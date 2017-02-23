2017後生文學獎 北市客委會徵文

2017-02-23 15:17

〔記者聶瑋齡／台北報導〕邁入第3年的「後生文學獎」現在開放徵文囉！凡年齡40歲以下，不限國籍，撰寫客家故事、議題與文化特性進行書寫即可報名。徵選類別包括短篇小說、散文、小品文與客語詩。

「後生文學獎」為客委會透過徵選短篇小說、散文、小品文及客語詩，鼓勵青年以客家故事、議題與文化特性進行書寫發揚客家文化的徵文活動。北市客委會藉由跨世代及跨領域的對話、凝視與沉澱，詮釋客家生活經驗，反思客家在各種當代議題中的處境與出路，開展當代客家的新文學風貌。

「後生」，字義為後起之輩，寓含了年輕人的力量，客委會主委曾年有表示，未來將增加表演藝術徵件計畫、串流計畫、敘事影展等，找出在台北的客家特色。

作品收件期間2017年4月1日至2017年7月31日止，預計為107年9月上旬公布得獎結果。報名方式可至北市客委會網站下載報名表。