台南環檢警無預警出擊 當場抓到偷排強酸廢水

台南環檢警無預警出擊查偷排大有斬獲。（圖由環保局提供）

2017-02-23 14:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今天會同台南地檢署、警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊，兵分8路同步稽查安南區、安定區、仁德區及永康區8家工廠，當場查獲安南區一家違章廢棄物處理廠，將未經處理的強酸廢水偷排進水溝，廢水pH值1.7，立即將依水污染防治法告發並命其停工，最高可處2000萬元罰款。

環保局表示，這些業者經環檢警結盟相關單位長期以科學儀器監測，確認有違法之虞，本月聯合出擊，經多日守候，發現仁德區1家金屬表面處理業的廠外側溝有不明PVC管大量廢水流出，稽查人員進入水溝內採樣，發現該廠未領有水污染排放許可文件而排放廢水，另查獲安南區1家違章廢棄物處理廠，業者將未經處理的強酸廢水偷排入水溝，廢水pH值1.7；另外2家工廠未依廢棄物清理計畫書內容規定操作，違反廢棄物清理法規定告發，最高可罰300萬元。

環保局呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。環檢警結盟將繼續無預警行動，不分晝夜加強打擊環境犯罪行為。民眾若發現任何環境犯罪行為，請立即通報環保局（公害陳情專線：0800-066666）。