| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

台南環檢警無預警出擊 當場抓到偷排強酸廢水

台南環檢警無預警出擊查偷排大有斬獲。（圖由環保局提供）

2017-02-23  14:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今天會同台南地檢署、警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊，兵分8路同步稽查安南區、安定區、仁德區及永康區8家工廠，當場查獲安南區一家違章廢棄物處理廠，將未經處理的強酸廢水偷排進水溝，廢水pH值1.7，立即將依水污染防治法告發並命其停工，最高可處2000萬元罰款。

環保局表示，這些業者經環檢警結盟相關單位長期以科學儀器監測，確認有違法之虞，本月聯合出擊，經多日守候，發現仁德區1家金屬表面處理業的廠外側溝有不明PVC管大量廢水流出，稽查人員進入水溝內採樣，發現該廠未領有水污染排放許可文件而排放廢水，另查獲安南區1家違章廢棄物處理廠，業者將未經處理的強酸廢水偷排入水溝，廢水pH值1.7；另外2家工廠未依廢棄物清理計畫書內容規定操作，違反廢棄物清理法規定告發，最高可罰300萬元。

環保局呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。環檢警結盟將繼續無預警行動，不分晝夜加強打擊環境犯罪行為。民眾若發現任何環境犯罪行為，請立即通報環保局（公害陳情專線：0800-066666）。

廣告
  • 台南環檢警同步稽查安南區等八家工廠廢水排放。（圖由環保局提供）

    台南環檢警同步稽查安南區等八家工廠廢水排放。（圖由環保局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷排廢水 廢水 水污染防治
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：台南環檢警無預警出擊 當場抓到偷排強酸廢水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.