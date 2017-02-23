辦桌未通報 「海霸王」遭罰10萬

北市衛生局召開記者會指出，「海霸王」餐廳舉辦外燴，卻未依規定事先報備被開罰10萬元。（記者蔡亞樺攝）

2017-02-23 15:12

〔記者蔡亞樺／台北報導〕《台北市食品安全自治條例》去年上路，要求觀光旅館及20桌以上中式筵席餐廳辦理200人以上外燴應事先報備，北市衛生局查獲「海霸王」餐廳，在外燴3天前通報，開立勸導單仍未配合，因此依食安條例開罰10萬元，衛生局食品藥物管理處長王明理說，海霸王也是北市食安條例上路以來，首起被開罰的業者。

北市食安法上路開罰首例

衛生局指出，海霸王中山北路餐廳在今年1月6日、1月18日連續2次，沒在活動3日前報備，違法食安條例地14條，並依同條例第19條處以10萬元罰鍰。

衛生局說，外燴就是俗稱的「辦桌」，是指總鋪師將廚房器具、食材、人員搬到指定地點，多半在戶外搭棚架或地方活動中心擺設筵席，烹調餐點裝盤上桌，因外燴環境與食材保鮮處理，不像室內環境完善，因此要求業者3天前報備，以利稽查。