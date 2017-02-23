氣溫將驟降 小心增加罹患心肌梗塞機會

根據氣象局預報，今天北部還有15℃的均溫，明天溫度恐會降到低溫13℃。（記者方賓照攝）

2017-02-23 14:50

〔記者林彥彤／台北報導〕根據氣象局預報，今天北部還有15℃的均溫，不過，明天溫度恐會降到低溫13℃；對此衛生福利部國民健康署引述國外的研究提醒，當氣溫每降低1℃，未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%，呼籲民眾做好保暖，特別是具有慢性病史、年長者等高危險族群。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗指出，由於溫度降低或溫差過大時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。

在一份英國研究中就發現，氣溫每低1℃未來2週及1個月內罹患心肌梗塞的機會分別增加1.5%及2%，且易在溫度降低的14天內好發嚴重的心肌梗塞。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道表示，心臟與血管兩者息息相關，當血壓有異狀時容易出現包含胸悶、呼心困難、喘等心臟病明顯徵兆；不過有部分患者是出現無痛症狀，常見於更年期女性。

王宗道說，無痛症狀諸如噁心、背痛或是嘔吐等「非典型症狀」症狀，常讓民眾不易分辨，而錯失治療時機，因此如有上述症狀時，應尋求專科醫師診治。

賈淑麗提醒，例如年長者、糖尿病、高血壓、高血脂以及腎臟病等慢性病患者，都是天冷好發心血管疾病的高危險族群，出門時要注意加強四肢以及頸部的保暖，並養成每天至少測量一次血壓的習慣，才可預防心血管疾病的發生。