快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
氣溫將驟降 小心增加罹患心肌梗塞機會
2017-02-23 14:50
根據氣象局預報，今天北部還有15℃的均溫，明天溫度恐會降到低溫13℃。（記者方賓照攝）
〔記者林彥彤／台北報導〕根據氣象局預報，今天北部還有15℃的均溫，不過，明天溫度恐會降到低溫13℃；對此衛生福利部國民健康署引述國外的研究提醒，當氣溫每降低1℃，未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%，呼籲民眾做好保暖，特別是具有慢性病史、年長者等高危險族群。
國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗指出，由於溫度降低或溫差過大時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。
在一份英國研究中就發現，氣溫每低1℃未來2週及1個月內罹患心肌梗塞的機會分別增加1.5%及2%，且易在溫度降低的14天內好發嚴重的心肌梗塞。
台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道表示，心臟與血管兩者息息相關，當血壓有異狀時容易出現包含胸悶、呼心困難、喘等心臟病明顯徵兆；不過有部分患者是出現無痛症狀，常見於更年期女性。
王宗道說，無痛症狀諸如噁心、背痛或是嘔吐等「非典型症狀」症狀，常讓民眾不易分辨，而錯失治療時機，因此如有上述症狀時，應尋求專科醫師診治。
賈淑麗提醒，例如年長者、糖尿病、高血壓、高血脂以及腎臟病等慢性病患者，都是天冷好發心血管疾病的高危險族群，出門時要注意加強四肢以及頸部的保暖，並養成每天至少測量一次血壓的習慣，才可預防心血管疾病的發生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 拆出一片天 沒畢業就獲聘工程師
- 「一蘭」6月開幕 信義商圈拉麵大戰將開打
- 亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 新竹棒球場原地重建 藍議員反對
- 中國金融8大風險 正在累積
- 令人頭痛的掀機車座墊竊賊落網
- 苗縣離岸設風電 公聽會挨轟黑箱
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 正義國宅都更案 拖20年 終於動了
- 《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Suspected drugs discovered on air base
- 228事件70週年 228紀念館特展開幕
- 水利會長改選 泛綠有意競逐三人「鴨子划水」
- 夜市大學開學 70歲攤商阿伯也來
- 沈玉琳節目開黃腔 徐薇氣到不想幹了
- 1秒擺脫大嬸味 蕭淑慎約會餵食小男友
- 有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長
- 吳怡霈車禍傷頸椎 想賣帶賽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New Taipei City official in bribery probe found dead
- 吳秉叡拚市長 爭取永和蓋停車場
- 有錢買毒沒錢繳房租 無業男棲身醫院公然吸毒
- 法總統大選熱門候選人 極右派勒班幕僚涉貪被捕
- 百名癌友回豐醫 分享抗癌
- 延誤25小時賠了這些 孫德榮怒批遠航沒誠意
- 孩子教育不能等！愛兒才7個月 大S急問怎栽培
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 自由廣場》228的「如果」
- 三汰-KY收購價至少57元
- 哆啦a夢聲優失智說不出「你好」 癌夫掩面痛哭
- 拍扁麵包師傅砲打國民黨乾姊 洪秀柱這麼說…
- 兩男子攀談彩券行店員 趁隙摸走刮刮樂彩券
- 私處藏違禁品探監 竟有10公尺軟銅線
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 川普政府政策 IMF副主席力挺
- MLB》美媒評洋基近10年最強陣容 王建民入圍！
- 角逐黨魁 吳敦義、郝龍斌拜會清水眷村爭取支持
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：氣溫將驟降 小心增加罹患心肌梗塞機會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分