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新竹棒球場擬拆除重建 「鯊魚」鄭幸生等人力挺

2017-02-23  15:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府日前宣布將投入7億元，推動棒球場拆除重建計畫，新竹市八八聯盟棒球推廣協會今天邀請多名退役球星，包括鄭幸生、張民諺和基層棒球工作者力挺這項計畫；鄭幸生說，新竹棒球場有很多故事，承載很多球員溫馨的回憶，若能重建，將可跨越時空讓情感連結起來，期許這座超過40年的老球場徹底重生，讓球員、球迷擁有國際標準與現代化的球場。

職棒元年（1990年）在新竹市棒球場締造開幕連續21場安打紀錄的鄭幸生，綽號「鯊魚」，現為棒球教練，高一時曾在還叫作「王貞治球場」的棒球場啟用開幕戰上打球，他說，新竹棒球場對他有很深的意義，包括打球時投宿「棒球大旅社」，還有職棒賽後去城隍廟吃小吃，這些都是從球場衍生的回憶。

「新竹市棒球場就是這座城市的一部分！」鄭幸生對市長林智堅要推動新竹棒球場拆除重建計畫很肯定，他認為，這「讓屬於球員的歷史紀錄，以及球迷情感空間的記憶，可以繼續延續。」

前兄弟象球員的張民諺則說，在新竹市棒球場出賽，可以感受全台灣最熱情的球迷加油支持，他不僅太太是新竹人，自己也喜歡新竹的球迷，不過新竹球場的場地、草皮都因為老舊，對球員來說是既喜歡又怕受傷害，如果重建後增加防護室、球員休息室，或健身場地和牛棚練投等設備，將可再締造新竹棒球場的輝煌紀錄。

竹光國中、北門國小棒球隊總教練連文宏說，40年前新竹市棒球場，在設計規劃有先天侷限，不論硬體與交通停車規劃，已跟不上現在球員與球迷需求，即便過去投入經費修繕，都無法徹底解決問題，對球員打球環境與球迷看球體驗的提升非常有限，只有拆除重建，才是王道。

八八聯盟理事長賴稟豐表示，逾40年歷史的新竹市棒球場，承載市民深厚的情感，也留下許多歷史紀錄，但40年前的球場設計觀念與規格跟現在不同，竹市是座年輕、科技的城市，但棒球場卻停留在石器時代，在兼顧球迷對球場的歷史情感，且讓新竹市棒球場具備國際標準規格與現代化，他認為原地拆除重建是最好的做法。

中華職棒球員工會理事長胡金龍也透過臉書，表達支持新竹市府推動棒球場拆除重建計畫，期許新竹市棒球場的重建，吸引第5支職棒球隊認養，開創新竹市棒球場新局。

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  • 前職棒球員「鯊魚教練」鄭幸生簽名支持新竹市棒球場拆除重建。（記者洪美秀攝）

    前職棒球員「鯊魚教練」鄭幸生簽名支持新竹市棒球場拆除重建。（記者洪美秀攝）

  • 鄭幸生（左）是三商虎創隊球員，1990年職棒元年時，在新竹市棒球場曾締造開幕連續21場安打的紀錄。（記者洪美秀攝）

    鄭幸生（左）是三商虎創隊球員，1990年職棒元年時，在新竹市棒球場曾締造開幕連續21場安打的紀錄。（記者洪美秀攝）

  • 多名前職棒球員和新竹市八八棒球聯盟挺身支持新竹市府推動棒球場拆除重建，期許棒球場有國際化的球場和環境，開創新竹市棒球新局。（記者洪美秀攝）

    多名前職棒球員和新竹市八八棒球聯盟挺身支持新竹市府推動棒球場拆除重建，期許棒球場有國際化的球場和環境，開創新竹市棒球新局。（記者洪美秀攝）

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