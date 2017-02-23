新竹棒球場擬拆除重建 「鯊魚」鄭幸生等人力挺
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府日前宣布將投入7億元，推動棒球場拆除重建計畫，新竹市八八聯盟棒球推廣協會今天邀請多名退役球星，包括鄭幸生、張民諺和基層棒球工作者力挺這項計畫；鄭幸生說，新竹棒球場有很多故事，承載很多球員溫馨的回憶，若能重建，將可跨越時空讓情感連結起來，期許這座超過40年的老球場徹底重生，讓球員、球迷擁有國際標準與現代化的球場。
職棒元年（1990年）在新竹市棒球場締造開幕連續21場安打紀錄的鄭幸生，綽號「鯊魚」，現為棒球教練，高一時曾在還叫作「王貞治球場」的棒球場啟用開幕戰上打球，他說，新竹棒球場對他有很深的意義，包括打球時投宿「棒球大旅社」，還有職棒賽後去城隍廟吃小吃，這些都是從球場衍生的回憶。
「新竹市棒球場就是這座城市的一部分！」鄭幸生對市長林智堅要推動新竹棒球場拆除重建計畫很肯定，他認為，這「讓屬於球員的歷史紀錄，以及球迷情感空間的記憶，可以繼續延續。」
前兄弟象球員的張民諺則說，在新竹市棒球場出賽，可以感受全台灣最熱情的球迷加油支持，他不僅太太是新竹人，自己也喜歡新竹的球迷，不過新竹球場的場地、草皮都因為老舊，對球員來說是既喜歡又怕受傷害，如果重建後增加防護室、球員休息室，或健身場地和牛棚練投等設備，將可再締造新竹棒球場的輝煌紀錄。
竹光國中、北門國小棒球隊總教練連文宏說，40年前新竹市棒球場，在設計規劃有先天侷限，不論硬體與交通停車規劃，已跟不上現在球員與球迷需求，即便過去投入經費修繕，都無法徹底解決問題，對球員打球環境與球迷看球體驗的提升非常有限，只有拆除重建，才是王道。
八八聯盟理事長賴稟豐表示，逾40年歷史的新竹市棒球場，承載市民深厚的情感，也留下許多歷史紀錄，但40年前的球場設計觀念與規格跟現在不同，竹市是座年輕、科技的城市，但棒球場卻停留在石器時代，在兼顧球迷對球場的歷史情感，且讓新竹市棒球場具備國際標準規格與現代化，他認為原地拆除重建是最好的做法。
中華職棒球員工會理事長胡金龍也透過臉書，表達支持新竹市府推動棒球場拆除重建計畫，期許新竹市棒球場的重建，吸引第5支職棒球隊認養，開創新竹市棒球場新局。
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標題：新竹棒球場擬拆除重建 「鯊魚」鄭幸生等人力挺
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