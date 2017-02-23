「一蘭」6月開幕 信義商圈拉麵大戰將開打

一蘭拉麵將在今年6月進駐信義商圈，預計將讓信義商圈一帶的拉麵店競爭更為激烈。（圖擷取自天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣臉書粉絲專頁）

2017-02-23 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人前往日本旅遊時都會去吃「一蘭拉麵」，在台具有高知名度，而一蘭拉麵台灣店的官方臉書粉絲專頁稍早公開，並貼出「一蘭台灣店將於六月開幕」消息，令許多人振奮不已。

綜合媒體報導，過去一蘭拉麵曾奪下「日本第一拉麵連鎖店」稱號，社長吉富學曾透露將於今年秋季在台開幕，開店地址則是位於台北市信義區松仁路附近，鄰近新光三越A11館，店址距離人氣拉麵「一幻」更只有一條路的距離，而一蘭台灣店臉書粉絲專頁宣布將在6月開幕，強調有信心帶來與日本完全相同的豚骨湯頭及拉麵文化，而在一蘭進駐後，預計將讓信義商圈一帶的拉麵店競爭更為激烈。

信義商圈目前有花月嵐、屯京、麵屋武藏、一風堂等人氣名店，競爭可說相當激烈，有拉麵業者分析，目前在台的拉麵品牌有7成主打豚骨，因此同樣使用豚骨湯頭的一蘭來台後勢必會造成其他業者壓力，至於未來將距離一蘭最近的「一幻」則表示自家湯頭是以蝦頭熬製，和豚骨湯頭差異大，和一蘭仍會有市場區隔。