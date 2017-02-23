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斑龜深夜深夜趴趴走 差點被路殺

2017-02-23  14:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕保安警察第七總隊第五大隊員警巡邏22日晚間巡邏時，發現一隻背甲長約35公分的斑龜，悠閒地在苗62線雪霸國家公園管理處入口處前的快車道上爬行，警方擔心斑龜會遭遇不測，救起後今天交由雪管處保育課處理野放。

警方與雪管處保育人員發現，這隻斑龜是成年的雌龜，身上帶有灰色泥沙，應該是生活在附近溝渠或水塘中的野生龜，趴趴走可能是為了覓食，才會遭遇「險情」。

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  • 保安警察第七總隊第五大隊員警巡邏22日晚間巡邏時，再苗62線雪霸國家公園管理處入口處前的快車道上，發現這隻斑龜正在慢慢爬行。（警方提供）

    保安警察第七總隊第五大隊員警巡邏22日晚間巡邏時，再苗62線雪霸國家公園管理處入口處前的快車道上，發現這隻斑龜正在慢慢爬行。（警方提供）

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