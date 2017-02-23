冷氣團來襲 台7甲、中橫易結冰路段看這裡

2017-02-23 14:33

〔記者甘芝萁／台北報導〕大陸冷氣團即將南下，部分路段恐有下雪或路面結冰情形，公路總局表示，為顧及用路人安全，依據氣象局最新氣象情資，綜合評估路面易結冰路段已備妥必要雪鏈、相關剷雪機具等，並加派保全應變。

公路總局表示，路面易結冰路段計有3條路線如下：

1. 台7甲線宜蘭支線：南山（30K）至埡口（45K）

2. 台8線中橫公路：碧綠溪（109K）至慈恩（132K）

3. 台14甲線合歡山公路：翠峰派出所（18K）至大禹嶺（41K）

而預估影響客運路線如下：

1. 國光客運：【1744】宜蘭－南山村、【1745】宜蘭－羅東－南山村、

【1750】宜蘭－太平山、【1751】宜蘭－梨山、【1764】羅東－梨山

2. 花蓮客運：【1141】臺中（梨山）→花蓮

3. 豐原客運：【6506】豐原-梨山

公路總局表示，上開路段均已完成橫向單位聯繫及部署規劃作業，管制路段為因應可能之人車受困救援、積雪剷除，公路總局均已備妥必要之雪鏈及相關剷雪機具，並派駐保全守視應變。

公路總局籲請用路人留意上述3條路線之管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，監控氣象局最新情資及時調整因應，監控期間公路總局將依氣象局最新預報模式及保全回報情資，提早於3小時前發布行動報，告知路段管制方式，須加掛雪鏈通行或封閉管制。