校園首創智慧監測網 交大24小時監控PM2.5

2017-02-23 14:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學首創「智慧校園環境監測網」，利用師生以5千元成本打造的PM2.5感測器，24小時掌控校內空氣品質，創新應用迎來智慧生活，並與環保署、科技部合作，預計今年暑假要把整套系統拿到中部科學園區試用，讓空品監測更加落實。

交大校長張懋中表示，從美國回台後，發現空氣變得很糟糕，如坐高鐵一過中部，天空就變得不太一樣，日前台中也發起空氣品質大遊行，可見空氣汙染已逐漸重視；因此校內也展開「智慧校園」計畫，預計結合各項大數據與創新應用，空品監測就是開端。

交大資工系教授王協源表示，環保署在新竹市僅有一個測站，但PM2.5（細懸浮微粒）的汙染會隨著地形、地貌、建築物與擴散條件等改變，故與校內環工所長白曛綾、多媒體工程所長彭文志、中興大學環工系特聘教授盧重興、弘光科技大學環安系副教授羅金翔等人共同研究，打造交大校園環境監測網，24小時監控PM2.5汙染。

王協源說，其中感測器由師生打造，造價成本約5千元以內，關鍵技術在於數據校正，從今年2月起在校內11個館舍架設儀器，72秒就更新1次數據，也加上LoRa無線通訊網路技術，偵測機器傳輸穩定度，隨時掌控校內空氣品質狀況，部分關鍵技術將申請專利，未來也打算利用APP或電子信箱，當校內有「紫爆」的不良空汙狀況時，就立刻警報。

王協源還說，機器造價雖不如環保署一台上千萬的昂貴，但經過校正已能達到相同的空品監測效果，未來更可讓機器學習校正，團隊也與科技部、環保署合作研究計畫，預計暑假就會將整套系統輸入到中科。