快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
校園首創智慧監測網 交大24小時監控PM2.5
2017-02-23 14:30
〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學首創「智慧校園環境監測網」，利用師生以5千元成本打造的PM2.5感測器，24小時掌控校內空氣品質，創新應用迎來智慧生活，並與環保署、科技部合作，預計今年暑假要把整套系統拿到中部科學園區試用，讓空品監測更加落實。
交大校長張懋中表示，從美國回台後，發現空氣變得很糟糕，如坐高鐵一過中部，天空就變得不太一樣，日前台中也發起空氣品質大遊行，可見空氣汙染已逐漸重視；因此校內也展開「智慧校園」計畫，預計結合各項大數據與創新應用，空品監測就是開端。
交大資工系教授王協源表示，環保署在新竹市僅有一個測站，但PM2.5（細懸浮微粒）的汙染會隨著地形、地貌、建築物與擴散條件等改變，故與校內環工所長白曛綾、多媒體工程所長彭文志、中興大學環工系特聘教授盧重興、弘光科技大學環安系副教授羅金翔等人共同研究，打造交大校園環境監測網，24小時監控PM2.5汙染。
王協源說，其中感測器由師生打造，造價成本約5千元以內，關鍵技術在於數據校正，從今年2月起在校內11個館舍架設儀器，72秒就更新1次數據，也加上LoRa無線通訊網路技術，偵測機器傳輸穩定度，隨時掌控校內空氣品質狀況，部分關鍵技術將申請專利，未來也打算利用APP或電子信箱，當校內有「紫爆」的不良空汙狀況時，就立刻警報。
王協源還說，機器造價雖不如環保署一台上千萬的昂貴，但經過校正已能達到相同的空品監測效果，未來更可讓機器學習校正，團隊也與科技部、環保署合作研究計畫，預計暑假就會將整套系統輸入到中科。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 鋒面通過各地有雨 冷氣團接力越晚越冷！
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 拆出一片天 沒畢業就獲聘工程師
- 「一蘭」6月開幕 信義商圈拉麵大戰將開打
- 亞洲第1人 江世明出任世界獸醫會長 助台推觀光
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 新竹棒球場原地重建 藍議員反對
- 中國金融8大風險 正在累積
- 令人頭痛的掀機車座墊竊賊落網
- 苗縣離岸設風電 公聽會挨轟黑箱
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 正義國宅都更案 拖20年 終於動了
- 《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Suspected drugs discovered on air base
- 228事件70週年 228紀念館特展開幕
- 水利會長改選 泛綠有意競逐三人「鴨子划水」
- 夜市大學開學 70歲攤商阿伯也來
- 沈玉琳節目開黃腔 徐薇氣到不想幹了
- 1秒擺脫大嬸味 蕭淑慎約會餵食小男友
- 有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長
- 吳怡霈車禍傷頸椎 想賣帶賽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New Taipei City official in bribery probe found dead
- 吳秉叡拚市長 爭取永和蓋停車場
- 有錢買毒沒錢繳房租 無業男棲身醫院公然吸毒
- 法總統大選熱門候選人 極右派勒班幕僚涉貪被捕
- 百名癌友回豐醫 分享抗癌
- 延誤25小時賠了這些 孫德榮怒批遠航沒誠意
- 孩子教育不能等！愛兒才7個月 大S急問怎栽培
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 自由廣場》228的「如果」
- 三汰-KY收購價至少57元
- 哆啦a夢聲優失智說不出「你好」 癌夫掩面痛哭
- 拍扁麵包師傅砲打國民黨乾姊 洪秀柱這麼說…
- 兩男子攀談彩券行店員 趁隙摸走刮刮樂彩券
- 私處藏違禁品探監 竟有10公尺軟銅線
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 川普政府政策 IMF副主席力挺
- MLB》美媒評洋基近10年最強陣容 王建民入圍！
- 角逐黨魁 吳敦義、郝龍斌拜會清水眷村爭取支持
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：校園首創智慧監測網 交大24小時監控PM2.5
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分