不忍流浪狗再流浪 善心夫妻為養牠重覓租屋處

2017-02-23 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕「以領養代替購買」，是愛狗人士及流浪狗照護團體多年來推行的口號。臉書頁「浪浪別哭」分享了一對夫妻因為不忍流浪狗被送去狗園，決定把牠帶回家、重新尋找租屋處，希望給牠一個新的家，感動許多網友。

流浪狗中途之家「浪浪別哭」PO文表示，一對夫妻經常來探視一隻名叫「黑皮」的流浪狗，在牠生病時還去醫院拿藥回來餵牠，但由於租屋處的房東規定不能養狗，所以他們無法帶「黑皮」回家。昨晚，「黑皮」即將被帶回狗園時，這對夫妻出現了，他們因為不忍心、不希望「黑皮」一直換地方，決定帶牠回家，並且為牠重新尋找租屋處。

「浪浪別哭」表示，原本一緊張就會生氣想咬人的「黑皮」，似乎也能懂這對夫妻的心意，「奇蹟似的讓他們大摸特摸」。「黑皮」在一夕之間突然有了一個「家」，讓許多網友深受感動，幾位熱心的網友也提供了可養寵物的租屋處讓這對夫妻參考。