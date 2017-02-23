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高中生同質性太高 交大校長主張考試一定要減少

2017-02-23  14:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學考招制度讓高中、大學吵翻天，交通大學校長張懋中表示，台灣學生時間都被考試占據，養成自我的時間被剝奪，所以教出一模一樣的學生，「所以考試一定要減少」，未來只要每學年各考一次期末考，做為學習成效呈現，招生也不要拖到7月，太折磨學生了，申請只要準備兩頁備審資料就好，無須再大費周章。

張懋中表示，台灣學生的生活全都被考試占據，就好像「畫畫沒有留白一樣」，導致每個人的同質性太高，雖然台灣學生在國際學科能力的成績都是前幾名，但學習興趣都是倒數一、二名，顯示學生根本沒有學習動機。

張懋中認為，現在的學測和指考統統不要，高中只要每學年考一次期末考就好，高三再考綜合能力測驗，但測驗內容要脫離課程綱要，如果有學生高一、高二成績就很好，當然也可以直接申請，不一定要等3次成績出來才申請大學。

張懋中也說，現在高中生為了準備備審資料，洋洋灑灑寫了一堆，但根本沒有人會看，建議規定只要2頁的個人簡介就可以。

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  • 交大校長張懋中。（記者蕭玗欣攝）

    交大校長張懋中。（記者蕭玗欣攝）

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