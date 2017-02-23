228連假過完 全台最大的小麥田就沒了！

大城鄉黄金麥田，此時正漂亮。（記者顏宏駿攝）

2017-02-23 13:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉號稱「小麥的故鄉」，種植面積達200多公頃，今年的小麥已經成熟，一望無際的黃金麥田，景色與國外麥田相比，毫不遜色，228連假前來遊玩取景，正是時候！

大城鄉外海原本是「國光石化」預定地，5年前「國光石化」計畫落空，喜願麵包的負責人施明煌帶著小麥籽前來尋找契作農戶，從剛開始10位農民種8公頃，到今年已超過200位農民加入，總栽種面積躍升到200多公頃，喜願麵包翻轉「風頭水尾」的大城鄉，譜寫出一頁「黃金麥浪」傳奇。

今年冬天的麥作最近開始收割，一望無際的麥田，經太陽光照射下，顯出耀眼的金黃，再經陣陣北風吹拂，有如金黃色的魔毯，橫舖於大地之間，當地民眾說，想一睹這番美景，手腳要快，228連假過完，恐已收割得差不多，下一次就等明年。

大城鄉農會推廣部主任劉雙美說，最好的取景地點在城潭路，從大城國小至潭墘國小之間，是小麥種植最集中的地區，附近電線桿較少，取景視野佳。

劉雙美表示，來大城鄉除了拍美景外，228連假期間農會供銷部都有營業，遊客可順道購買獲得農委會十大伴手禮的「土豆麥酥」，其它還有小麥米、麥香米、有機大豆及花生。至於用餐部分，通常遊客會到二林或芳苑吃蚵嗲，大城鄉也有多攤羊肉爐，都是農民自己飼養的土羊肉，價廉物美，相當具有特色。