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南市府辦公大樓 防火標示做得好認真

台南市政大樓內貼防火標示。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-02-23  13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府維護市政大樓公共安全，在市政大樓各樓層容易放置障礙物的「防火鐵捲門」下方設置警告標語，以斑馬膠帶劃出鐵捲門下降區範圍，並設置黃底黑字標語「此區為防火門下降區，禁止放置任何物品」，提醒市府員工應該避開此區域，作為提醒及警示作用。

秘書處表示，為防範市政大樓各局處將接待民眾的桌椅沙發或廣告文宣看板等物品，擺放於接近防火鐵捲門下方，萬一真正發生火警，防火鐵捲門因底下障礙物無法完全下降時，防火區劃就難以形成，將造成火勢蔓延，無法將火勢控制在起火樓層範圍內，可能使災情嚴重。

秘書處處長吳堂成表示，為強化災害預防功能，防止意外事故發生，公共場所的消防安檢工作不僅要落實，平時更要強化自主安檢細節，因此今年全面啟動並查察大樓公共安全死角的自主消防安全檢查，以發揮大樓防火區劃中「防火鐵捲門」的最大功能，阻止火煙蔓延的損害。

市府除了在防火鐵捲門下方中間設置黃底黑字標語，另外在防火鐵捲門前的欄杆，設置紅底白字提醒標語，提醒大家注意防火鐵捲門，勿在底下長時間逗留，而且配合推動英文第二官方語言，防火標示也有英文標示。

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  • 台南市政大樓內貼防火標示。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市政大樓內貼防火標示。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 台南市政大樓內貼防火標示。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市政大樓內貼防火標示。（記者洪瑞琴翻攝）

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