北市電動車達千輛前充電免費 車廠：觀望評估
北市宣布與基、桃、竹市合作打造3U生活圈，但新北市不願加入，另外電動車廠與租賃業者仍在觀望北市基礎建設是否足夠才決定是否加入，為計畫添未知數。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕北市日前宣布要推動以YouBike、U-Moto、U-Car組成的電動汽機車聯網，今早副市長林欽榮也邀集基隆、桃園、新竹市府代表宣示要共同打造「3U生活圈」。電動汽車部分，年底前北市公有停車場將設置158個充電柱，只要北市電動汽車登記達1千輛以前可免費充電，盼電動車廠能加入，但部分車廠與租賃業者表示還要觀望市府基礎建設狀況再評估。
林欽榮說，YouBike是找單獨找捷安特簽約、由捷安特提供單車給民眾租，電動機車WeMo也循同樣模式和WeMo合作，預計三月能在北市6個行政區有2百輛車給民眾租借。但電動汽車，市府只會提供車位和充電柱，希望各家電動車廠能主動投入這塊市場，目前正和納智捷、特斯拉、雷諾與BMW洽談合作當中，目前沒辦法確定上線時間。
交通局長張哲揚說，今年底以前北市停管處79個室內停車場，都會設置兩個電動汽車充電柱，在北市電動車達千輛以前充電都免費，但仍要收停車費。
納智捷車營銷副總經理曹中庸說，民眾可能會在意如果只有100多個公共充電站是否足夠，而且為了充電還必須繳停車費、停車場和住家距離是不是很遠都是可能的推廣阻力，因此電動車雖然是全球產業和環保趨勢，但目前還不會貿然投入，現仍須評估市府的基礎建設和給的優惠條件是否足夠。和運租車丘濬源經理則說，會先等北市充電柱建置完成後，再與北市討論合作。
另外，北市宣布與基隆、桃園、新竹打造「3U生活圈」卻獨缺新北市，新北市交通局副局長鍾鳴時批評U-Car的營運模式是營業行為，而且等於鼓勵民眾減少大眾運輸工具、和推廣大眾運輸背道而馳，而且新北市也有在公共停車場設置充電柱，卻發現使用率不到2%，因此沒有意願加入北市的計畫。
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