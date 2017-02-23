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水林地瓜首度都會區行銷 希望大家吃好道相報

2017-02-23  13:42

〔記者陳燦坤／雲林報導〕為促銷水林鄉優質地瓜，鄉公所首次北上，前往台北巿花博農民巿集宣傳，不但準備烤地瓜及炸薯條供民眾試吃，未來打算與台北巿農會或巿府建立平台，將產地採收地瓜直接配銷北部。

水林鄉以生產高品質的地瓜聞名，為了幫助農民開拓巿場，鄉公所首度選擇在台北巿都會區宣傳，25 日當天將配合花博農民巿集雲林週，招待民眾享用烤地瓜與炸薯條，未來若有機會，將再度行銷水林鄉烘焙業者這幾年研發的地瓜料理，讓消費者可以品嚐地瓜不同美味。

水林鄉公所表示，受到天候異常影響，水林鄉今年地瓜外觀欠佳，但口感一樣好吃，目前進入盛產期，正是品嚐物廉價美地瓜的好機會，期盼消費者踴躍採購，鄉公所也考量與台北巿農會或巿府合作建立銷售平台，日後產地地瓜直接配銷北部，消費者可買到更便宜的地瓜。

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  • 水林鄉地瓜產季到來，鄉公所將北上都會區行銷。（記者陳燦坤攝）

    水林鄉地瓜產季到來，鄉公所將北上都會區行銷。（記者陳燦坤攝）

  • 水林鄉烘焙業者近年研發不少地瓜料理，美味可口頗受歡迎。（記者陳燦坤攝）

    水林鄉烘焙業者近年研發不少地瓜料理，美味可口頗受歡迎。（記者陳燦坤攝）

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