粉筆繪陳澄波！這間咖啡店讓網友膜拜再膜拜....

為因應即將到來的228紀念日，里山咖啡的駐店藝術工作者在牆上繪製了細膩的陳澄波肖像，並臨摹了他的畫作。（圖擷自里山咖啡臉書頁）

2017-02-23 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕本週就是228紀念日的連續假期，去年以粉筆在黑板上手繪出228事件大紀事的里山咖啡，引起廣大回響。今年，里山咖啡再度動用駐店藝術工作者及板書寫手的高超功力，繪出228受難者之一的畫家陳澄波，以及臨摹他的畫作，網友們看了以後搶著「膜拜」。

位於商業區巷弄間的小店「里山咖啡」有一面赫赫有名的黑板！去年228紀念日時已因手繪的228事件表一夕爆紅，今年再推新作，畫出228事件受難者陳澄波。事實上，里山咖啡不只有在228時才畫黑板，而是不定時更換符合時事的主題，包括多元性別、勞工權益等，也都是他們的繪畫主題。

里山咖啡的臉書粉絲頁上每次PO出「黑板新作」總是會吸引網友們的「膜拜風潮」，這次最新的主題陳澄波一刊登出來，網友們紛紛留言：「超強，請受我一跪」、「可以開放跪在黑板前喝咖啡嗎」、「先朝拜再說」、「跪！」、「我辦公室同事問我為什麼跪著用電腦」、「每次去都很想對著黑板膜拜」、「太強大，請收下我的膝蓋。」、「這太扯了，跪地不起」。

去年的228紀念日，里山咖啡在黑板上以精美字跡寫下228事件大紀事，讓許多網友十分讚嘆。（圖擷自朱家安臉書頁）

除了歷史事件以外，這面彩繪牆也緊追時事，將時下的社會議題繪製呈現。（圖擷自里山咖啡臉書頁）