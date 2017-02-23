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萬海慈善號召捐血 唐寶寶手工餅乾現場送

2017-02-23  13:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕挽袖捐血還有暖心好禮！萬海航運慈善基金會舉辦「快樂捐血日」，號召民眾至全台11個定點挽袖做公益，萬海將提供唐寶寶手工餅乾及獅子寶寶濕紙巾作為鼓勵。

萬航航運慈善基金會表示，「快樂捐血日」已經連續舉辦15年，今年於今明2天舉辦，11個據點包括基隆的陽明海洋文化藝術館、北市松江路華南銀行城東分行、北市敦化北路長春路口、北市228和平公園、北市長春捐血室、北市南海捐血室、北市忠孝號捐血車、台中新光三越後門、台中港34號碼頭、高雄港63號碼頭等。

萬海航運慈善基金會提醒欲捐血民眾，捐血前應維持充足睡眠及適當飲食，避免空腹，也要攜帶附有照片之證件。

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  • 萬海航運慈善基金會與唐氏症基金會共同號召民眾捐血。（取自萬海航運慈善基金會網站）

    萬海航運慈善基金會與唐氏症基金會共同號召民眾捐血。（取自萬海航運慈善基金會網站）

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