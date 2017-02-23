在校園開闢農田 學童體驗種稻辛苦
2017-02-23 13:31
東榮國小學童今天在校園農田種稻，體驗農民的辛苦。（記者陳燦坤攝）
〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港鎮東榮國小栽種水稻已成為傳統文化，今日師生在校園農田插秧，許多學童竟玩起泥巴，也有學童赤腳踩進土裡，感受到一股清涼，同時體認到農民的辛苦，現在吃飯每粒米都應珍惜。
東榮國小與北港農會四健會合作，規劃的栽種水稻鄉土教育進入第5年，今天在社區農民指導下，學童開始學習插秧，看似簡單的動作，每株秧苗都有一定間距，日後長出稻穗才能飽滿、豐收，許多首次種稻的學童一腳踩進泥地，感受到一股清涼，覺得好新鮮，忍不住玩起泥巴，但也有學童累得腰痠背痛，了解米飯是由農民辛苦栽種換來。
校長林郁杏強調教導學童種稻除了可以親近這片土地，更重要的是學校種稻採自然農法，不使用農藥或化學肥料，希望這套做法未來能夠在地方落實。
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