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南市私幼教保券 每年提高至3萬元

2017-02-23  13:27

〔記者劉婉君／台南報導〕為減輕家長負擔，南市今年起提高就讀私幼的教保券補助，2～4歲從每學期5000元增加為每年3萬元，預計6月開始發放。教育局也提醒私幼業者，不可以此為調漲學費的理由。

教育局長陳修平表示，5歲以上就讀私幼補助為全國性政策，原本即為每年3萬元，台南市針對選擇私幼或無法進入公幼者，則大幅增加2～4歲幼兒的補助，由原本每學期5000元，增加為每學期1萬5千元，即1年有3萬元補助，就讀南市公幼者則維持入園免繳學費。

補助對象須在當學期申請截止日前，設籍南市滿6個月，且就讀南市合法立案幼兒園滿1個月以上的2～4歲學齡幼兒。

陳修平呼籲，調高補助用意在減輕家長負擔，私幼業者收費調整及公布均應按照法定程序辦理，不可因教保券補助增加而任意調整收費，審議委員會也會嚴謹審議，違者將依幼兒教育及照顧法截罰，也會以違反幼兒就讀幼兒園補助辦法處理。

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  • 除了全國性政策對5歲幼兒就讀私幼的補助外，南市也提高2～4歲幼兒私幼教保券補助。（記者劉婉君攝）

    除了全國性政策對5歲幼兒就讀私幼的補助外，南市也提高2～4歲幼兒私幼教保券補助。（記者劉婉君攝）

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標題：南市私幼教保券 每年提高至3萬元


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