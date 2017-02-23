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屏大樂齡開學 91位銀髮族樂學布袋戲

屏大樂齡大學以掌中戲熱鬧開學。（記者羅欣貞攝）

2017-02-23  13:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學105學年度樂齡大學今天（23日）開學，91位銀髮族學員與屏大實驗小學附設幼兒園40位小朋友齊聚一堂，老老少少一起欣賞掌中戲，並向老師學習操偶，笑聲不斷。

傳統文化需永續經營，除了保留優良文化特色，也要注入新文化原素，屏東大學在今年樂齡大學開學，特別邀請陳正義領軍的「祝安掌中戲團」，把百萬元的戲台搬進校園，直接演給樂齡大學學員回味兒時記憶，也讓幼兒園小朋友體會上一輩在沒有3C產品時代的娛樂。

透過活靈活現的掌中戲偶，以及陳正義團長的逗趣口白、流暢的操偶技法，很快就帶領老少進入文化戲典的藝術世界中，除了看戲，陳正義還教大家如何扮掌中戲偶，一人一只戲偶，更深入體驗了掌中戲的精神與魅力。樂齡大學接下來還會安排更多藝術丶科技等有趣課程，豐富銀髮族的生活。

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  • 屏大校長古源光（右）主持樂齡大學開學典禮。（記者羅欣貞攝）

    屏大校長古源光（右）主持樂齡大學開學典禮。（記者羅欣貞攝）

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