水情緊繃！竹市3/1起第一階段限水
［記者洪美秀／新竹報導］水情緊繃，新竹市府今天召開節水抗旱整備會議，並提出各種抗旱措施，市長林智堅表示，雖然這幾日降雨量略增，但水庫進水量有限，水情不佳，加上新竹市3月1日起進入第一階段限水，呼籲民眾節約用水，同時要求各單位及早因應，降低缺水損害。
市府工務處副處長曾嘉文表示，大新竹地區民生及工業用水，由台灣自來水公司第三區管理處每天供水52萬噸，因近期水情不佳，會從3月1日實施第一階段夜間減壓供水措施，在夜間11點到翌日清晨5點降低管壓供水，水情燈號由綠燈轉為黃燈。也函請各處暨所屬機關學校加強節約用水，並設「抗旱專區」網頁提供訊息。
自來水三區處副處長謝張浩表示，截至今天上午，寶山水庫尚有有效蓄水量310萬噸，蓄水率約57%，寶二水庫蓄水量僅約49%，雖昨日有些許降雨，但僅各進帳3.2萬及2.6萬噸的水，水庫水位還略降些。
謝張浩解釋，因為地表太久沒下雨，日昨的降雨多數水都被地表吸引，實際進入水庫的水不多，可能等地表的含水量飽和後，水庫才會陸續進水，目標是希望所有供水能延長供應到4、5月，等春雨及梅雨季的水情增加時刻，呼籲各界節約用水，避免進入第三階段限水。
另外，工務處表示，竹市目前有地下水井190口，總抽水量24000多噸，未來如實施第三階段限水，將可作為支援的抗旱井。消防局及自來水公司有各式輸水車輛33輛，可協助後續運水載運。
同時，新竹市客雅水資源回收中心再生水每日產量為1萬噸，可供環境衛生清洗、澆灌花木等使用，目前無償提供，民眾可自行到水資源中心內南側儲水池取水。（地址：香山區大庄里彩虹路99號，電話：03-5400730）。
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）
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標題：水情緊繃！竹市3/1起第一階段限水
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