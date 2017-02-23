| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
齊柏林被爆「違法」養保育龜 結果大翻轉！ 草屯農會爭不休 總幹事及18當選人揚言請辭明志 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

水情緊繃！竹市3/1起第一階段限水

2017-02-23  13:09

［記者洪美秀／新竹報導］水情緊繃，新竹市府今天召開節水抗旱整備會議，並提出各種抗旱措施，市長林智堅表示，雖然這幾日降雨量略增，但水庫進水量有限，水情不佳，加上新竹市3月1日起進入第一階段限水，呼籲民眾節約用水，同時要求各單位及早因應，降低缺水損害。

市府工務處副處長曾嘉文表示，大新竹地區民生及工業用水，由台灣自來水公司第三區管理處每天供水52萬噸，因近期水情不佳，會從3月1日實施第一階段夜間減壓供水措施，在夜間11點到翌日清晨5點降低管壓供水，水情燈號由綠燈轉為黃燈。也函請各處暨所屬機關學校加強節約用水，並設「抗旱專區」網頁提供訊息。

自來水三區處副處長謝張浩表示，截至今天上午，寶山水庫尚有有效蓄水量310萬噸，蓄水率約57%，寶二水庫蓄水量僅約49%，雖昨日有些許降雨，但僅各進帳3.2萬及2.6萬噸的水，水庫水位還略降些。

謝張浩解釋，因為地表太久沒下雨，日昨的降雨多數水都被地表吸引，實際進入水庫的水不多，可能等地表的含水量飽和後，水庫才會陸續進水，目標是希望所有供水能延長供應到4、5月，等春雨及梅雨季的水情增加時刻，呼籲各界節約用水，避免進入第三階段限水。

另外，工務處表示，竹市目前有地下水井190口，總抽水量24000多噸，未來如實施第三階段限水，將可作為支援的抗旱井。消防局及自來水公司有各式輸水車輛33輛，可協助後續運水載運。

同時，新竹市客雅水資源回收中心再生水每日產量為1萬噸，可供環境衛生清洗、澆灌花木等使用，目前無償提供，民眾可自行到水資源中心內南側儲水池取水。（地址：香山區大庄里彩虹路99號，電話：03-5400730）。

廣告
  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府啟動抗旱措施，三月一日起實施第一階段限水，但提醒民眾可到水資源中心載回收水澆水之用，呼籲大家節約用水，共同抗旱。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水情 限水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：水情緊繃！竹市3/1起第一階段限水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.