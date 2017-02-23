兒科醫師發想 診間設兒童發展量表

2017-02-23 13:05

［記者王秀亭／台東報導］台東基督教醫院兒科診間在醫師的發想下，原本是遊戲區的空間變成閱讀區，更將「丹佛兒童發展量表」放大，裝設在牆面上，讓家長自己可以自己移動拉桿，檢視孩子的發展狀況，新的改變增加親子互動，對寶貝的發展更有參與感。

東基兒科候診區原本有座城堡遊戲區，因新法規需拆除，在小兒科醫師們的建議下，決定將原本給兒童活動、發洩精力的遊戲區，改為靜態的閱讀區，再經兒科醫師鄭弋資源連結，信誼基金會協助美化圖書區，並捐贈圖畫書。

另考量家長有了解家中寶貝成長發展的需求，小兒科主任王崑伊發起、醫師鄭弋協助下，重製「丹佛兒童發展量表」。

王崑伊表示，看診時發現家長們也有了解家中寶貝發展的需求，規劃候診空間時，嘗試將兒童心智科、小兒神經科醫師常作為判斷依據的丹福兒童發展量表放大，裝置在牆面上，家長利用活動拉桿對照到自家寶貝的年齡，若落在橘色區，就需與醫師討論。

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