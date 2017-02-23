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兒科醫師發想 診間設兒童發展量表

2017-02-23  13:05

［記者王秀亭／台東報導］台東基督教醫院兒科診間在醫師的發想下，原本是遊戲區的空間變成閱讀區，更將「丹佛兒童發展量表」放大，裝設在牆面上，讓家長自己可以自己移動拉桿，檢視孩子的發展狀況，新的改變增加親子互動，對寶貝的發展更有參與感。

東基兒科候診區原本有座城堡遊戲區，因新法規需拆除，在小兒科醫師們的建議下，決定將原本給兒童活動、發洩精力的遊戲區，改為靜態的閱讀區，再經兒科醫師鄭弋資源連結，信誼基金會協助美化圖書區，並捐贈圖畫書。

另考量家長有了解家中寶貝成長發展的需求，小兒科主任王崑伊發起、醫師鄭弋協助下，重製「丹佛兒童發展量表」。

王崑伊表示，看診時發現家長們也有了解家中寶貝發展的需求，規劃候診空間時，嘗試將兒童心智科、小兒神經科醫師常作為判斷依據的丹福兒童發展量表放大，裝置在牆面上，家長利用活動拉桿對照到自家寶貝的年齡，若落在橘色區，就需與醫師討論。

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  • 台東基督教醫院將遊戲區空間改造為閱讀區，更增加親子互動。（記者王秀亭攝）

    台東基督教醫院將遊戲區空間改造為閱讀區，更增加親子互動。（記者王秀亭攝）

  • 台東基督教醫院小兒科主任王崑伊解釋丹佛兒童發展量表的使用方式。（記者王秀亭攝）

    台東基督教醫院小兒科主任王崑伊解釋丹佛兒童發展量表的使用方式。（記者王秀亭攝）

  • 小朋友也好奇地使用拉桿。（記者王秀亭攝）

    小朋友也好奇地使用拉桿。（記者王秀亭攝）

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