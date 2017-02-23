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沒搭過高鐵 唐氏寶寶市場擺攤籌旅費

美善心智障礙朋友在崇德市場擺攤叫賣籌募旅費。（記者蔡文居攝）

2017-02-23  13:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市美善基金會今年3月將舉辦「106年心智障礙者自立生活行」，計畫搭高鐵到台北進行2天1夜之旅，65名心智障礙者及陪同工作人員，所需經費27萬元，全都是自籌，為了圓夢，他們今天上午到崇德市場擺攤叫賣籌募旅費，希望能順利成行。

今天前往擺攤的心智障礙朋友，除了美善工作人員外，還有2位唐氏寶寶參與，一個上午下來，共義賣募得2000多元，距離27萬元的旅費，還有一半沒有著落。

美善社工吳宛玲說，美善社區日間作業設施─濟生工作坊，有很多心智障礙者迄今還未曾搭過高鐵，這次在愛心人士的協助下，提供崇德市場（崇德路333巷口）的攤位，供他們擺攤義賣，下個星期四上午（3月2日上午8點半至11點半），還會再來擺攤一天，希望透過大家的愛心協助，能為他們圓夢。

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