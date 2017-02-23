什麼叫亂？她的房間讓網友看了以後叫媽媽！
2017-02-23 12:58
咪菲在臉書上大方PO出閨房照，讓許多網友驕傲自己的房間「比她整齊多了」。（圖擷自Julia Lion臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕維持房間整齊、乾淨，是許多媽媽經常要求孩子做到的事情，不過，Cosplay的名人咪菲上網分享自己的閨房照以後，網友們驚呆了，紛紛留言表示：「媽！你看她的房間，我的整齊多了！」
咪菲以趣味的表情和自己凌亂的房間合照，打趣的表示：「誰再說我房間亂我就把他丟到這邊。」東西多到驚人的場面，讓網友讚嘆「實在太狂」、「甘拜下風」，許多網友都在PO文底下tag好友，並且自豪的表示：「你還覺得我房間亂嗎？」
有網友笑稱，「沒有最亂，只有更亂」，對於咪菲率真、霸氣將房間照大公開的行為，部分網友也表示欣賞。
咪菲表示：「誰再說我房間亂我就把他丟到這邊」。（圖擷自Julia Lion臉書頁）
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