南市公幼106年增16班 多450招生名額

2017-02-23 12:54

［記者劉婉君／台南報導］106年起，台南市公立幼兒園將新設14校16班，招生員額增加450名，也讓南市的公幼與私幼比提高為4：6。

台南市教育局陳修平表示，經過2個月來會勘30餘所學校，南市擇定在12所公幼登記抽籤最踴躍的熱門地區，以及2所資源極度不足的偏鄉地區，增設公立幼兒園，其中並有3校為國中。

新設的附幼分別為東區忠孝國中、永康區永信國小、安平區億載國小、南區新興國小、中西區中山國、中北區賢北國小、安南區海佃國中、仁德區長興國小、仁德區文賢國小、安定區南興國小、佳里區信義國小、新營區新橋國小，七股區後港國小及白河區仙草國小則招收2 歲至5歲混齡班。

另外，東區東光國小附幼與永康區五王國小附幼則各增設1班。