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週末來「駁二小夜埕」 百攤排隊美食大集合

2017-02-23  12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕228連假如何安排最有趣？將於本週末傍晚登場的「駁二小夜埕」攤車市集，首創以行動美食攤車為主題，完整收集大高雄地區、台中、嘉義、台南、屏東的必吃排隊百攤美食攤車，還穿插安排了街頭雜耍與風格音樂演出，一場海港邊奇幻歡樂的小夜埕派對，絕對好吃好逛好好玩。

高市文化局長尹立表示，駁二藝術特區假日手作市集一直以來深受市民朋友喜愛，原創手作生活小物以創意豐富生活，擺設陳列及氛圍呈現也十分清新討喜，讓駁二市集擁有相當固定的客群。

這次「駁二小夜埕」特別將時間往後延長，從傍晚4點起開始，一直到夜間9點，在溫度舒適宜人的向晚，高雄港邊最迷人的黃昏背景裡，以熱門美食攤車為主軸，讓民眾在駁二就有機會吃到秘密版限量美食，搭配手作小物與街頭演出，從日間展覽到夜間市集，讓民眾放慢腳步，享受海風微涼的慵懶與愜意。

現場還貼心設置立食桌，讓遊客能分享食物也能稍作休息，起士三明治、雙味熱狗堡、PIZZA、捲餅、美式漢堡、手工涼麵、麻油糯米飯、麵線糊以及各式異國料理，飯後甜品及酒水更是琳瑯滿目，雞蛋糕、香草氣泡飲、小農啤酒、手沖咖啡、烘焙小點、水果雪糕等應有盡有，並安排馬戲小丑雜耍及氣球變玩，加上現場樂團演出的LIVE音樂營造下，與遊客共同歡笑度過228連假週末。

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  • 「駁二小夜埕」本週末登場，百攤造型美食攤車大集合供民眾吃好料。（記者黃佳琳攝）

    「駁二小夜埕」本週末登場，百攤造型美食攤車大集合供民眾吃好料。（記者黃佳琳攝）

  • 「駁二小夜埕」週末登場。（記者黃佳琳攝）

    「駁二小夜埕」週末登場。（記者黃佳琳攝）

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