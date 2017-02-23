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高雄熱如夏 中午高溫逾31度 空氣品質變好

高雄今天仍是晴朗的好天氣。（記者黃志源攝）

2017-02-23  13:02

〔記者黃志源／高雄報導〕高雄市部分地區今天中午出現超過31度溫度，空氣品質變好，全市12個測站都為「良好」或「普通」等級。

高雄今天仍是晴朗的好天氣，據氣象局中午12點觀測資料，高雄市內門及月眉地區出現31.2溫度，市區則有28.2度。

相較於連日空氣品質呈現不佳狀況，今天高雄市空氣品質明顯轉好，據環保署中午12點空氣品質監測網顯示，至中午全市12個測站空氣品質指標（AQI）未出現不健康的「橘色」或「紅害」警示，全都在「良好」或「普通」等級。

高雄市內門及月眉地區中午12點食，測得31.2度高溫，市區則為28.2度，炎熱如夏。（記者黃志源攝）

至中午12點高雄市全數12處測站空氣品質指標（AQI）均在普通及良好等級，雖然今天空氣品質變好，但從柴山眺望遠處仍是霧濛濛一片。（記者黃志源攝）

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