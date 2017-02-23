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林聰文書法藝術 揮毫政治、音樂感受

2017-02-23  12:27

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕林聰文「萬物自有天地」書法展從106年2月24日展至3月7日，在宜蘭縣文化局1樓第一展覽室展出，此次展出作品計有書法、篆刻將近80件。

創作者林聰文自年少時期跟在父親身旁習字，先後又得陳忠藏老師及校長劉和明的指導，開啟了書法藝術之路。作者自幼便於父親寫春聯時從旁協助，17歲那年冬天，怕父親在冬日寒風中，在騎樓地寫春聯賣春聯會受風寒，便自告奮勇提議替父親去擺攤，退伍後便隨父親做木匾雕刻工作，在習字的過程中遇上了書畫大師陳忠藏，提點他藝術的價值與觀念。

林聰文近50年的書法生涯，後來走向書法藝術是在35歲之後，從12歲至35歲，把書法基本功歷練的較為成熟後，開始創作書法藝術，例如作品「風」，是在聆聽二胡演奏家的音樂後，所抒發的藝術創作；「橫」字的藝術造型除了取其字意而造其型，也是內心世界非常掙扎，因是受到黑金欺壓的外力影響，所寫出的作品；「亂」是因為感受到台灣人民對政治的盲目，瘋狂的一點理性也沒有，只用眼看只用耳聽，卻忘了做重要的思考:而「臥虎藏龍」是構思了75天幾乎沒有休息的思考所完成的創作。

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  • 林聰文「萬物自有天地」書法展從106年2月24日展至3月7日。（宜蘭縣政府文化局提供）

    林聰文「萬物自有天地」書法展從106年2月24日展至3月7日。（宜蘭縣政府文化局提供）

  • 林聰文「萬物自有天地」書法展從106年2月24日展至3月7日。（宜蘭縣政府文化局提供）

    林聰文「萬物自有天地」書法展從106年2月24日展至3月7日。（宜蘭縣政府文化局提供）

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