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禽流感防疫作戰 公衛綠委：勿貿然解除禁運禁宰

民進黨立委莊瑞雄（右起）、邱泰源、吳焜裕23日召開記者會，呼籲健全防疫應變體系、強化禽流感防治。（記者簡榮豐攝）

2017-02-23  12:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對禽流感疫情，民進黨立委邱泰源、莊瑞雄及蔡易餘今日呼籲，除事後撲殺外，政府應投入更多資源預防疫情產生；具公衛背景的立委吳焜裕也表示，政府應追蹤病毒源是否真為候鳥，且禁宰禁運若證實有效，應等疫情冷卻後再觀察是否解禁。

邱泰源表示，對抗禽流感要以變應變，也要不變應萬變，前者是指措施要比挑戰來得快，後者則是指建立好的醫療制度，迎接各種可能；政府應投入更多防疫資源建立體系，而相關從業人員也應自我監測，身體有異狀就應立即就醫，醫療院所也應重新檢視防疫動線。

莊瑞雄指出，每年都有禽流感，但台灣幾乎都是在事後大規模撲殺，對於撲殺措施，政府應建立通報機制並公告，讓業者比較安心，且獸醫執照目前雖發出9000多張，但獸醫多因環境或收入，多從事貓狗相關，農委會應建立動物防疫網絡，培養更多防疫人才。

蔡易餘認為，政府面對禽流感總是「撲殺撲殺再撲殺」，事後再補助農民，讓防疫經費都變成補償款，補償固然重要，但應思考更先進的防疫措施，傳統養殖場多無獨立水源，感染風險高，應將防疫經費用於鼓勵業者新設或改善成獨立水源，降低撲殺數。

吳焜裕表示，病毒突變很快，應好好研究病毒來源是否真為候鳥，或是早已存在於本土，如今禽流感疫情資訊已經公開透明，應開始了解傳播途徑，才能根除遺留本土的病毒，禁運禁宰措施若奏效，應觀察疫情下降是否很快，再決定是否解禁，並檢討是否縮小管制層面

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