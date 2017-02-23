禽流感防疫作戰 公衛綠委：勿貿然解除禁運禁宰
2017-02-23 12:27
民進黨立委莊瑞雄（右起）、邱泰源、吳焜裕23日召開記者會，呼籲健全防疫應變體系、強化禽流感防治。（記者簡榮豐攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對禽流感疫情，民進黨立委邱泰源、莊瑞雄及蔡易餘今日呼籲，除事後撲殺外，政府應投入更多資源預防疫情產生；具公衛背景的立委吳焜裕也表示，政府應追蹤病毒源是否真為候鳥，且禁宰禁運若證實有效，應等疫情冷卻後再觀察是否解禁。
邱泰源表示，對抗禽流感要以變應變，也要不變應萬變，前者是指措施要比挑戰來得快，後者則是指建立好的醫療制度，迎接各種可能；政府應投入更多防疫資源建立體系，而相關從業人員也應自我監測，身體有異狀就應立即就醫，醫療院所也應重新檢視防疫動線。
莊瑞雄指出，每年都有禽流感，但台灣幾乎都是在事後大規模撲殺，對於撲殺措施，政府應建立通報機制並公告，讓業者比較安心，且獸醫執照目前雖發出9000多張，但獸醫多因環境或收入，多從事貓狗相關，農委會應建立動物防疫網絡，培養更多防疫人才。
蔡易餘認為，政府面對禽流感總是「撲殺撲殺再撲殺」，事後再補助農民，讓防疫經費都變成補償款，補償固然重要，但應思考更先進的防疫措施，傳統養殖場多無獨立水源，感染風險高，應將防疫經費用於鼓勵業者新設或改善成獨立水源，降低撲殺數。
吳焜裕表示，病毒突變很快，應好好研究病毒來源是否真為候鳥，或是早已存在於本土，如今禽流感疫情資訊已經公開透明，應開始了解傳播途徑，才能根除遺留本土的病毒，禁運禁宰措施若奏效，應觀察疫情下降是否很快，再決定是否解禁，並檢討是否縮小管制層面
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 差1字差很多！GINO踢公益足球 竟被問要披麻帶孝？
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 痛批年改 退將王文燮：王八蛋、忘恩負義
- 恆春「好嬸」命案偵破 凶器竟是神轎樑棍
- 3年前被領養到美國 8歲台灣童遭槍殺身亡
- 北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 灌溉水變濁水 卓蘭百公頃農田遭殃
- 捲弊案被搜索》新北市地政副局長跳樓 遺書：我沒拿錢
- 偷60歲老人腳踏車代步 橘色腳踏車太醒目被逮
- 醃脆梅 陶博館辦16年不輟
- 黃曉明身高灌水被抓包 實際測量只有XXX
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 《小模母親》女兒入夢 彷彿訴冤屈
- 蝦！最廢寶可夢竟受青睞 還推專屬遊戲
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 性感E奶波神素顏曝光 網友崩潰幻滅
- 去蔣化行動 政大蔣介石遺像被噴上「228」
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 檢察官 法官汰除 列入議題
- 賞櫻團1家4口3死拒賠 富邦產發聲明駁斥
- 中國搶著紀念228 綠委諷：黃鼠狼給雞拜年
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 中信兄弟戰古巴 今日賽事預告與轉播
- 玩尋寶闖民宅 偷線香被逮藏毒
- 南韓陷貧打 對日職2連敗
- 老翁慘遭夾門拖行致死 公車司機判緩刑
- 台灣隊萬里長征 41度溫差大挑戰
- 棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 大福彩 頭獎連48摃
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 金正男LOL女刺客 臉書、節目影片曝光
- 有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：禽流感防疫作戰 公衛綠委：勿貿然解除禁運禁宰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分