擬真環境訓練 照顧家中老人更得心應手
2017-02-23 12:11
培訓中心有專業指導員教導。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕面對社會逐漸增高的高齡者照護需求，屏東基督教醫院與7-ELEVEN共同推動「及早救智」高齡服務計畫，特別設立「照顧技能擬真培訓中心」，今天（23日）啟用，課程設計分別針對家屬、照顧服務員或是志工、學生的不同需求量身規劃，培訓中心的空間模擬居家生活環境，讓民眾在家照顧老人家更得心應手。
屏基表示，在提供醫療或長照服務的過程中，常常聽到長輩哀怨說「老了要人照顧，沒路用」、「為了照顧者方便，只好忍耐」；家屬則是反應「長輩要出院了，雖然護理師有教我怎麼照顧，但回家後還是不會做」、「我家的外籍看護不會照顧老人」；或者照服員反映技術士技能檢定考試很難通過，尤其心肺復甦術、異物梗塞急救法、備餐餵食等項目。
因此在7-ELEVEN「把愛找回來」零錢捐資源的支持下，屏基成立「照顧技能擬真培訓中心」，是屏東第一家結合長者居家生活情境的擬真照顧技能訓練中心，全方位兼顧長輩及照顧者的需求。
屏基副院長賈佩芳表示，該中心的訓練內容依受訓者的不同身分，包括家庭照顧者、照顧服務員、外籍看護工或志工、學生的不同需求量身規劃課程模組；培訓中心的空間規劃都模擬居家生活環境，有客廳、餐桌、廚房、臥室、浴廁一應俱全，採用情境式教學，讓受訓者可以在擬真環境中實際演練照顧技巧，例如臥室上下床輪椅移位、餐桌就桌進食、浴廁轉位如廁、輔具運用等。
凡是有照顧技巧訓練需求的家庭照顧者、照服員皆可向屏基護理之家洽詢預約課程，洽詢電話08-7368686 分機7601、7602。
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