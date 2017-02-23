三星上將梨半數遭寒害 梨農心淌血

三星上將梨遭遇寒害，鄉長黃錫墉（左三）今天率員勘災。（記者江志雄攝）

2017-02-23 12:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕接二連三的寒流，造成宜蘭縣三星上將梨梨穗嫁接成效差，全鄉估計有半數梨園遭逢災損，三星鄉長黃錫墉希望主管機關提供現金救助，協助梨農度過難關。

三星上將梨栽種面積42公頃，最近幾年，因遭颱風及寒流侵襲，產量大不如前，今年元旦後，梨樹陸續嫁接寒帶梨花苞，2月上旬遇到低溫，梨穗被凍傷，梨農辦理第2次嫁接，每公頃要多出60萬元開銷。

三星上將梨有4大品系，其中又以黃金梨的寒害最嚴重，如果2次嫁接失敗，便無法開花結果，產量堪憂，黃錫墉今天會同三星鄉民代表曾茂照等人，到大隱村梨園勘災，架設在梨樹上的塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今卻空蕩蕩，梨農見到心血付諸東流，心情猶如刀割。

黃錫墉說，三星鄉公所已把上將梨災情報請宜蘭縣政府爭取現金救助，彌補梨農損失；宜蘭縣政府農業處表示，連日來派員到各鄉鎮市勘查梨子寒害，將彙整全縣災情呈報農糧署，如果審核通過，每公頃可獲6萬元現金救助。

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