| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
齊柏林被爆「違法」養保育龜 結果大翻轉！ 草屯農會爭不休 總幹事及18當選人揚言請辭明志 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

三星上將梨半數遭寒害 梨農心淌血

三星上將梨遭遇寒害，鄉長黃錫墉（左三）今天率員勘災。（記者江志雄攝）

2017-02-23  12:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕接二連三的寒流，造成宜蘭縣三星上將梨梨穗嫁接成效差，全鄉估計有半數梨園遭逢災損，三星鄉長黃錫墉希望主管機關提供現金救助，協助梨農度過難關。

三星上將梨栽種面積42公頃，最近幾年，因遭颱風及寒流侵襲，產量大不如前，今年元旦後，梨樹陸續嫁接寒帶梨花苞，2月上旬遇到低溫，梨穗被凍傷，梨農辦理第2次嫁接，每公頃要多出60萬元開銷。

三星上將梨有4大品系，其中又以黃金梨的寒害最嚴重，如果2次嫁接失敗，便無法開花結果，產量堪憂，黃錫墉今天會同三星鄉民代表曾茂照等人，到大隱村梨園勘災，架設在梨樹上的塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今卻空蕩蕩，梨農見到心血付諸東流，心情猶如刀割。

黃錫墉說，三星鄉公所已把上將梨災情報請宜蘭縣政府爭取現金救助，彌補梨農損失；宜蘭縣政府農業處表示，連日來派員到各鄉鎮市勘查梨子寒害，將彙整全縣災情呈報農糧署，如果審核通過，每公頃可獲6萬元現金救助。

相關影音

廣告
  • 梨樹上的塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今卻是空蕩蕩。（記者江志雄攝）

    梨樹上的塑膠小雨傘下方，原本應已結果，如今卻是空蕩蕩。（記者江志雄攝）

  • 許多梨樹嫁接失敗，今天上將梨產量堪慮。（記者江志雄攝）

    許多梨樹嫁接失敗，今天上將梨產量堪慮。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三星上將梨 寒害
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：三星上將梨半數遭寒害 梨農心淌血


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.