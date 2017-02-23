白沙屯拱天宮媽祖進香展開 今天放頭旗

2017-02-23 11:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下徒步進香，今天凌晨零點由拱天宮管理委員會主委洪文華與值年爐主，帶領信眾人手一炷香虔誠祝禱，頭旗被請出後，交由進香掌頭旗的頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口的龍柱上，供信眾參拜，宣告媽祖進香活動正式展開。

超過500名信眾湧入拱天宮，廟方也準備素果祭拜，並舉行「過爐開旗」儀式，代表領兵馬向媽祖稟報即將開始南下北港朝天宮徒步進香。

廟方指出，四方形的頭旗高200多公分，旗面繡有雙龍及白沙屯拱天宮天上聖母等字樣，旗杆採木造呈劍形，有如軍隊的行軍旗。依習俗放頭旗後，象徵媽祖如軍隊統帥，開始調兵遣將，出發前往雲林北港朝天宮進香前先整頓三軍的含意。

義工組織白沙屯媽祖網路電視台也全程直播整個儀式，站長駱調彬說今年進香期間將出動30人採訪小組分散在隊伍中好好記錄媽祖進香的點點滴滴。