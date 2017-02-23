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統計前兩年228連假事故原因 高公局：多人為疏失

2017-02-23  12:16

〔記者甘芝萁／台北報導〕228連假即將到來，高公局表示，前年及去年228連假期間，國道分別發生167件及255件事故，平均每日發生55.7及85件，肇事原因多為未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當所導致，都是人為疏失所造成，呼籲駕駛人行駛國道，應養足精神並隨時注意路況。

高公局表示，連假期間高速公路車流量大，提醒用路人注意行車安全，以免因為發生事故，影響出遊興致、耽誤原來安排的行程，也影響其他用路人的行車順暢。

經統計104、105年228連續假期間（3天）國道事故資料，分別發生167件及255件事故，平均每日發生55.7及85件，其中包括未注意車前狀態、注意力不集中或變換車道不當所導致，均係人為疏失所造成，故駕駛人行駛國道仍應事前養足精神並隨時注意路況。

另統計國道事故平均每件處理時間約25到30分鐘，事故規模較大者，越需花更久的時間；在平日交通狀況下，一旦發生事故造成回堵，每回堵1公里約需花10分鐘才得以紓解（2公里約20分鐘，以此類推），如發生在連假車流量大時，後續車流不斷湧入，更增紓解的困難，將造成更多用路人的不便。

高公局強調，民眾行車時如發生交通事故，請儘速通報1968或110專線處理，避免造成後續二次事故，在警方人員未到達現場前，應先啟亮危險警告燈，並在車輛後方約100公尺處，豎立車輛故障標誌。為加速事故排除，高速公路局也要求各轄區工程處，配合國道公路警察局加速事故處理，於重點路段預置大吊車進駐工務段，並請拖救業者協助重點路段拖救作業。

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  • 228連假即將展開，高公局統計前年及去年228連假期間，國道事故件數及原因多是人為疏失所造成，呼籲駕駛人行駛國道，應養足精神並隨時注意路況。（資料照，記者張聰秋攝）

    228連假即將展開，高公局統計前年及去年228連假期間，國道事故件數及原因多是人為疏失所造成，呼籲駕駛人行駛國道，應養足精神並隨時注意路況。（資料照，記者張聰秋攝）

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