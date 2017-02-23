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學測滿級分訣竅大公開 「不熬夜、不懂問到懂！」

2017-02-23  11:38

〔記者湯世名／彰化報導〕「不要熬夜、不懂要問到懂！」今年大學學測，彰化市共有4名滿級分考生，成績亮眼，市長邱建富今天頒發獎學金表揚，稱讚他們為「彰化之光」，他們也都大方分享讀書訣竅說，平常要保持閱讀習慣，絕對不要熬夜念書，每天上課若遇到不懂的地方，一定要向老師請教，且問到懂為止。

今年獲得滿級分佳績的彰化市學子，分別是彰化高中林旭、彰化女中李品萱、精誠中學高中部林璟佑，以及設籍於彰化市、就讀台中市衛道中學的柯博獻。

彰化市長邱建富今天公開表揚這4名考生，包括林旭、李品萱、林璟佑本人及其家人都到場，柯博獻也由其家人代表出席，由邱建富頒發每人獎學金3600元及獎狀。

這幾位獲得滿級分的考生都謙虛的說「考滿級分運氣好！」不過他們也透露訣竅說，養成正確的讀書方法，有效理解吸收課本上內容才是最重要的！且平常上課「多與同學、老師討論，不懂問到懂」，或可排定讀書計畫，不要讓進度落後，一定要「每天睡飽」來提高念書效率，還強調「書可以不念，但絕不能沒睡飽」，這樣才能保持好的效率念書。

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  • 今年大學學測，彰化市有4名滿級分考生，市長邱建富（中）今天頒發獎學金表揚。（記者湯世名攝）

    今年大學學測，彰化市有4名滿級分考生，市長邱建富（中）今天頒發獎學金表揚。（記者湯世名攝）

  • 大學學測滿級分的彰化女中李品萱（右）分享心得說「絕對不要熬夜念書。」（記者湯世名攝）

    大學學測滿級分的彰化女中李品萱（右）分享心得說「絕對不要熬夜念書。」（記者湯世名攝）

  • 大學學測滿級分的精誠中學高中部林璟佑（右），錄取香港科技大學。（記者湯世名攝）

    大學學測滿級分的精誠中學高中部林璟佑（右），錄取香港科技大學。（記者湯世名攝）

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