胡蘿蔔田裡有愛心！台南將軍公益農場採收了

學生採收胡蘿蔔。（記者楊金城攝）

2017-02-23 11:29

〔記者楊金城／台南報導〕「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍區又到了產季，將軍區農會與漚汪國小合作的公益農場，上午邀集鄰近將軍國中、將軍國小等學生下田採收胡蘿蔔，面積1分地的公益農場去年開始供應玉米、胡蘿蔔給各校作為營養午餐，收成也捐助漚汪國小助學圓夢基金，胡蘿蔔田裡有愛心。

包括農糧署南區分署長姚志旺、南市農業局農會輔導科長吳威達、將軍農會總幹事吳明成等到場一起樂採胡蘿蔔，肯定農會和漚汪國小的公益農場之付出。

吳明成表示，此次的收成一部分作公益關懷，另作為漚汪國小學童的助學圓夢金；漚汪國小校長許德文說，感謝將軍區農會提供土地和農事指導，用愛心協助學童食農教育，學生透過實地耕種，了解家鄉的胡蘿蔔產業文化和食品安全的觀念，並將收成回饋公益及協助學童助學圓夢，在學生心中有如播下感恩惜福、回饋社會的種子。

本次收成的胡蘿蔔將透過將軍DOC（數位機會中心）平台與網路販售，販售有6公斤裝150元、20公斤350元及30公斤500元三種規格（運費另計），歡迎社會大眾採購，一起作公益、一起助學圓夢，可洽漚汪國小教導處06-7942012#810辦理。

此外，紅將軍農業產業文化季暨第二屆胡蘿蔔田音樂會，3月4、5日將在將軍國中舉行，活動有民俗才藝表演、農特產創意DIY、在地美食品嚐、地方采風探索、農特產品展售及拔胡蘿蔔體驗等。

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