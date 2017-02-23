胡蘿蔔田裡有愛心！台南將軍公益農場採收了
2017-02-23 11:29
學生採收胡蘿蔔。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍區又到了產季，將軍區農會與漚汪國小合作的公益農場，上午邀集鄰近將軍國中、將軍國小等學生下田採收胡蘿蔔，面積1分地的公益農場去年開始供應玉米、胡蘿蔔給各校作為營養午餐，收成也捐助漚汪國小助學圓夢基金，胡蘿蔔田裡有愛心。
包括農糧署南區分署長姚志旺、南市農業局農會輔導科長吳威達、將軍農會總幹事吳明成等到場一起樂採胡蘿蔔，肯定農會和漚汪國小的公益農場之付出。
吳明成表示，此次的收成一部分作公益關懷，另作為漚汪國小學童的助學圓夢金；漚汪國小校長許德文說，感謝將軍區農會提供土地和農事指導，用愛心協助學童食農教育，學生透過實地耕種，了解家鄉的胡蘿蔔產業文化和食品安全的觀念，並將收成回饋公益及協助學童助學圓夢，在學生心中有如播下感恩惜福、回饋社會的種子。
本次收成的胡蘿蔔將透過將軍DOC（數位機會中心）平台與網路販售，販售有6公斤裝150元、20公斤350元及30公斤500元三種規格（運費另計），歡迎社會大眾採購，一起作公益、一起助學圓夢，可洽漚汪國小教導處06-7942012#810辦理。
此外，紅將軍農業產業文化季暨第二屆胡蘿蔔田音樂會，3月4、5日將在將軍國中舉行，活動有民俗才藝表演、農特產創意DIY、在地美食品嚐、地方采風探索、農特產品展售及拔胡蘿蔔體驗等。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 台紙委託書大戰 王貴增開砲
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 1秒擺脫大嬸味 蕭淑慎約會餵食小男友
- 小檔案：遠東建築獎
- 疫禽丟入新虎尾溪 飼主挨罰20萬
- 經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯
- 17年前首次旅美春訓 郭泓志穿17號再出發
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 減產6~7成 咖啡農惜豆不願賣
- 文史團體 盼全區融入新站設計
- 《2016年全球人權狀況》仇恨恐懼主宰政治 川普等人被點名
- 合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動
- 有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長
- 金正男LOL女刺客 臉書、節目影片曝光
- 公園薄膜天幕 將可回收雨水
- 自由廣場》228的「如果」
- 南巡局查獲逾26萬包私菸 市價約達1200萬元
- 應材總裁︰中國半導體仍落後 台灣保持領先地位
- 《若無人提發展計畫》竹山柯仔坑國宅 228後恐標售
- 差1字差很多！GINO踢公益足球 竟被問要披麻帶孝？
- 中信兄弟戰古巴 今日賽事預告與轉播
- 假舒淇被拘提到案 網購詐騙南北共32起
- 展望會助學金 花蓮仍缺千萬
- 考量交通 玉井圓環蔣介石銅像連夜拆
- 被譽「長相福泰」還抽中召委 蔡易餘自嘲：肥仔出頭天！
- 閨密忌妒她考上空姐 竟潑硫酸毀容
- 去蔣化行動 政大蔣介石遺像被噴上「228」
- 台股開盤上漲0.66點 報9779.44點
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 林全：228受害者及家屬 應給予適當彌補
- 自由廣場》部落公法人還要等多久？
- 中國金融8大風險 正在累積
- 2澳洲男虐殺袋鼠 分別被判11個月、罰款24萬
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 都「4」小巨人 高國豪要成就神盾傳奇
- 沒手機、獄友是殺人魔 三星少主獄中生活曝光！
- 土豪哥為何開毒趴？ 傳是排解與妻離婚壞心情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：胡蘿蔔田裡有愛心！台南將軍公益農場採收了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分